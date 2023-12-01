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В комиссии Сейма поддержали снижение НДС на фрукты, ягоды и овощи

rus.tvnet.lv/LETA
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Овощи. Иллюстративное фото.
Овощи. Иллюстративное фото. Фото: Shebeko/Shutterstock.com

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала предложение правительства ввести в следующем году 12%-ную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты, ягоды и овощи.

Нынешняя ставка НДС на фрукты и овощи в размере 5% действует до 31 декабря 2023 года, а с 1 января 2024 года ставка должна составить 21%. Коалиция договорилась о компромиссном варианте ставки НДС в размере 12%.

Это потребует компенсационных мер в размере 15,9 млн евро, поэтому планируется пересмотреть ставки акцизов на различные продукты.

Против повышения ставки по сравнению с действующей 5%-ной ставкой резко возражают сельскохозяйственные организации, которые потребовали отставки министра финансов Арвилса Ашераденса, поскольку он не прислушивается к мнению отрасли.

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