Меладзе в Риге: аншлаг, любовь зрителей и музыкант из Латвии на барабанах

Валерий Меладзе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Стоит сказать, что поток цветов, который женщины несли к сцене не прекращался на протяжении всего концерта. После каждой песни кто-нибудь то и дело подходил и подносил Валерию очередной букет. Многие просили сделать с ним селфи, а артист не отказывал. Порой он даже советовал женщинам, как им повернуть камеру или подойти поближе к нему.

концерт Валерия Меладзе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Зрители были в восторге! Уже на второй песне большая часть зала вскочила со своих мест, а во время припева "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь", на своих местах уже оставались единицы.

Валерий Меладзе подчеркнул, что их барабанщика в этот вечер заменил музыкант из Латвии - Каспарс Григалис.

Эту новость зрительный зал встретил громкими аплодисментами, а когда в финале артист вывел на сцену Константина Меладзе, то "Арена Рига" наполнилась громкими овациями.

концерт Валерия Меладзе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Бесспорно, песни Валерия Меладзе в Риге знают и любят! Его здесь ждали, и конечно, люди знали куда шли. Часть дам пришла на концерт в ярких вечерних нарядах с аккуратно уложенными волосами. По горящим глазам было понятно - для некоторых это настоящий праздник.

концерт Валерия Меладзе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Еще примерно на протяжении получаса зрители, покидая зал напевали самые известные хиты Валерия Меладзе, а из окон проезжающих мимо машин то и дело можно было слышать хорошо знакомые фразы про "текилу-любовь"...

Галерея: концерт Валерия Меладзе