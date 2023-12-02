Меладзе в Риге: аншлаг, любовь зрителей и музыкант из Латвии на барабанах

1 декабря в "Арена Рига" с долгожданным сольным концертом выступил Валерий Меладзе. Артист подарил зрителям 105 минут своих самых известных хитов, а в финале пригласил на сцену человека, который чаще всего остается за кадром - своего брата - композитора и продюсера Константина Меладзе.
В 2023 году "последний романтик", многократный обладатель музыкальных премий и наград, певец Валерий Меладзе отметил 30-летие своей творческой карьеры.
Начал свое выступление артист с хита "Се ля ви".
"Labvakar, Rīga. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дамы господа. И сразу, действительно, сразу называю вас друзьями, потому что у нас такой сразу получился контакт", - начал свою приветственную речь Меладзе со слов на латышском языке.
Исполнитель был тронут тем, что ему почти сразу начали дарить цветы: "Не успел ничего сделать, я уже получил цветы и огромное количество аплодисментов, улыбок и еще и ваших голосов".
Следом за 105 минут со сцены прозвучали такие песни как: "Самба белого мотылька", "Текила-любовь", "Мой брат", "Свобода или сладкий плен", "Чего ты хочешь от меня?", "Красиво", "Сэра", "Салют, Вера", "Иностранец", "Небеса".
Не обошлось и таких романтичных вещей как "Как ты красива сегодня", "Прощаться нужно легко", "Я не могу без тебя", "Притяженья больше нет", "Свет уходящего солнца", "Вопреки", а завершала вечер композиция "Мечта".
Стоит сказать, что поток цветов, который женщины несли к сцене не прекращался на протяжении всего концерта. После каждой песни кто-нибудь то и дело подходил и подносил Валерию очередной букет. Многие просили сделать с ним селфи, а артист не отказывал. Порой он даже советовал женщинам, как им повернуть камеру или подойти поближе к нему.
Зрители были в восторге! Уже на второй песне большая часть зала вскочила со своих мест, а во время припева "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь", на своих местах уже оставались единицы.
Валерий Меладзе подчеркнул, что их барабанщика в этот вечер заменил музыкант из Латвии - Каспарс Григалис.
Эту новость зрительный зал встретил громкими аплодисментами, а когда в финале артист вывел на сцену Константина Меладзе, то "Арена Рига" наполнилась громкими овациями.
Бесспорно, песни Валерия Меладзе в Риге знают и любят! Его здесь ждали, и конечно, люди знали куда шли. Часть дам пришла на концерт в ярких вечерних нарядах с аккуратно уложенными волосами. По горящим глазам было понятно - для некоторых это настоящий праздник.
Еще примерно на протяжении получаса зрители, покидая зал напевали самые известные хиты Валерия Меладзе, а из окон проезжающих мимо машин то и дело можно было слышать хорошо знакомые фразы про "текилу-любовь"...
Галерея: концерт Валерия Меладзе
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