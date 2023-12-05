Месяц до Рождества. Советы психолога, как подготовиться к празднику без стресса

Из-за всех обязательств, которые необходимо выполнить до конца года, не говоря уже о длинном списке дел перед Рождеством, самое чудесное время года может стать для многих и одним из самых напряженных. Почти каждый второй житель Латвии признается, что в Рождество редко или вообще никогда не находит время для себя. О том, как более спокойно встретить праздники, рассказывает психолог.
Как показывают данные опроса IKEA о Рождестве*, почти каждый четвертый респондент чувствовал себя на Рождество настолько уставшим, что хотел, чтобы оно закончилось скорее, а почти каждому второму жителю страны приходится брать на себя все обязанности, связанные с уборкой и украшением дома, покупкой и приготовлением еды, подготовкой подарков.
Психолог: не стремитесь к совершенству
Во время праздников мы часто теряем контроль и предаемся стрессу по разным причинам. Среди этих причин - стремление к совершенству и недостаточная поддержка со стороны самых близких людей, чтобы разделить обязанности и ответственность. Психолог Кристине Дудиня подчеркивает, что напряжение во время Рождества может быть вызвано социальным давлением, направленным на то, чтобы праздник прошел идеально, а также нехваткой времени для выполнения всех задач. Напряжение может усиливать и динамика отношений в семье, которые не всегда соответствуют идеализированному представлению о Рождестве, или чувство одиночества.
"Чтобы не поддаваться давлению, требующему идеального Рождества, потому что мы пытаемся подражать тому, что видим в фильмах и как другие празднуют праздник, помните о своих ценностях и приоритетах. Что Рождество значит для вас? Единение и времяпрепровождение с семьей, близкими и друзьями, совместное участие в веселых занятиях – что бы это ни было, ставьте цели, соответствующие вашим приоритетам, и старайтесь не брать на себя дополнительные обязанности", – говорит клинический психолог и КП-терапевт Кристина Дудиня.
Разделите рабочую нагрузку и подготовьтесь своевременно
Как показал рождественский опрос IKEA, почти каждый третий житель Латвии перед Рождеством обычно делает генеральную уборку дома. Дизайнер интерьера делится советами и рекомендациями, как не оставлять все на последнюю минуту, чтобы насладиться рождественским настроением в более уютном доме.
"Решение состоит в том, чтобы разделить работу по дому на отдельные этапы и распланировать их на неделю, несколько недель или даже месяц. Может показаться невозможным очистить все ящики и полки на кухне сразу, но если вы планируете очистить только один из них и посвятите этому вечер или выходные, это уже покажется выполнимым. Таким образом, на генеральную уборку вам понадобится полчаса, а не целые выходные", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Дарьюс Римкус.
Он напоминает еще одно простое правило: в организованном доме всегда легче и быстрее поддерживать порядок, поэтому полезно выработать привычку упорядочивать вещи по их функциям или по комнатам, находя подходящие решения для хранения. "Здесь очень пригодятся разные коробки и контейнеры. Они позволяют организовать вещи на полках, в ящиках или кухонных шкафах, занимая меньше места и облегчая поиск. Если однажды вы потратите время и силы на то, чтобы организовать свои вещи и убедиться, что каждой из них есть определенное место в доме, уборка или большая уборка перед праздниками станут проще, и вам будет легче найти больше
времени для себя, для поиска подарков и для всего, что приносит радость и хорошие эмоции", - говорит дизайнер.
Лучшее - враг хорошего
Хотя Рождество обычно ассоциируется с положительными эмоциями, каждый десятый житель Латвии признает, что во время праздников чувствует давление со стороны других, чтобы чувствовать себя празднично и радостно. В этом случае психолог рекомендует строить реалистичные планы, отвечающие нашим потребностям и возможностям.
"Делайте то, что приносит вам радость и важно для вашего благополучия, и откажитесь от менее важных занятий. Несколько простых и содержательных занятий или традиций сделают праздник красивым, но не слишком утомительным. Также важно слушать себя, отдыхать и ценить то, что есть, не стремясь к совершенству", - говорит К. Дудиня.
Во время рождественских каникул мы, как правило, проводим много времени с семьей и друзьями, но психологи напоминают нам, что даже короткие моменты, когда мы можем побыть наедине с собой, могут быть ценными. Остановитесь и используйте это время, чтобы прислушаться к себе и убедиться, что вы чувствуете себя хорошо. Это поможет сохранять баланс, избегать конфликтов и перегрузки обязанностями и задачами. Каждый из нас индивидуален, и наши потребности в личном времени очень разные - кому-то достаточно нескольких минут, а кому-то необходимо несколько часов в день. Также важно обсуждать свои потребности с близкими, чтобы все чувствовали себя хорошо, соблюдали границы и не возникало разногласий.
Разногласия и конфликты чаще всего вызваны разными желаниями и потребностями. Психолог рекомендует осознанно обсуждать эти вопросы с интересом и терпением, а не доказывать свою правоту. Планируйте больше интересных занятий, которые удовлетворят потребности каждого, чтобы создать позитивную атмосферу. Если возникает напряжение, сделайте перерыв и уделите немного времени себе. Если все же дошло до конфликта, постарайтесь быть чуткими, воспринимайте эти разногласия как возможность узнать друг друга еще ближе и лучше и решить все путем разговора.
*Онлайн-опрос о Рождестве был проведен исследовательской компанией "Norstat" в сентябре 2023 года по заказу IKEA. В нем приняли участие более 500 жителей Латвии.
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