Месяц до Рождества. Советы психолога, как подготовиться к празднику без стресса

Лучшее - враг хорошего

Хотя Рождество обычно ассоциируется с положительными эмоциями, каждый десятый житель Латвии признает, что во время праздников чувствует давление со стороны других, чтобы чувствовать себя празднично и радостно. В этом случае психолог рекомендует строить реалистичные планы, отвечающие нашим потребностям и возможностям.

"Делайте то, что приносит вам радость и важно для вашего благополучия, и откажитесь от менее важных занятий. Несколько простых и содержательных занятий или традиций сделают праздник красивым, но не слишком утомительным. Также важно слушать себя, отдыхать и ценить то, что есть, не стремясь к совершенству", - говорит К. Дудиня.

Во время рождественских каникул мы, как правило, проводим много времени с семьей и друзьями, но психологи напоминают нам, что даже короткие моменты, когда мы можем побыть наедине с собой, могут быть ценными. Остановитесь и используйте это время, чтобы прислушаться к себе и убедиться, что вы чувствуете себя хорошо. Это поможет сохранять баланс, избегать конфликтов и перегрузки обязанностями и задачами. Каждый из нас индивидуален, и наши потребности в личном времени очень разные - кому-то достаточно нескольких минут, а кому-то необходимо несколько часов в день. Также важно обсуждать свои потребности с близкими, чтобы все чувствовали себя хорошо, соблюдали границы и не возникало разногласий.