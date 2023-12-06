Signet Bank планирует приобрести решающее влияние в LPB Bank, сообщает Совет по конкуренции, получивший соответствующее заявление Signet Bank.
Signet Bank работает на рынке банковских услуг, то есть занимается предоставлением финансовых и инвестиционных услуг, включая корпоративные финансы и инвестиционный банкинг. LPB Bank также активно работает на рынке банковских услуг, а его филиалы занимаются арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, логистикой, хранением и складированием, погрузкой и разгрузкой товаров и другой вспомогательной транспортной деятельностью, внедрением и развитием новых технологий на латвийском рынке, а также различными видами торговли.
Таким образом, деятельность Signet Bank и LPB Bank на латвийском банковском рынке пересекается.
Совет по конкуренции должен принять решение о разрешении, запрете или разрешении с обязательными условиями слияния в течение одного месяца со дня получения уведомления. Однако если дело требует дальнейшего углубленного расследования, срок принятия решения может быть продлен до трех месяцев со дня получения отчета.
Банк Латвии пока не комментировал возможную сделку.
Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая с этого года объединена с Банком Латвии, 7 июля 2022 года одобрила объединение Signet Bank и Expobank.
За девять месяцев 2023 года прибыль Signet Bank составила 4 319 млн евро, а прибыль банковской группы - 3 794 млн евро. По состоянию на 30 сентября 2023 года активы Signet Bank составляли 385,373 млн евро, что на 2,3% меньше, чем 394,307 млн евро на конец 2022 года.
Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов.
Прибыль LPB Bank за девять месяцев этого года составила 789 000 евро, что в 3,9 раза меньше, чем за соответствующий период 2022 года. На конец сентября 2023 года активы банка составили 168,906 млн евро, что на 2,4% больше, чем на конец 2022 года, когда активы LPB Bank составляли 164,994 млн евро.
LPB Bank полностью принадлежит компании Mono Ltd. Владельцами Mono являются Михаил Ульман (49,43%), гражданин США Александр Плоткин (32,67%) и Биомин Каем (17,9%), сообщает Firmas.lv.
Ульман является обвиняемым по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
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