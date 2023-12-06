Signet Bank планирует приобрести решающее влияние в LPB Bank

Signet Bank работает на рынке банковских услуг, то есть занимается предоставлением финансовых и инвестиционных услуг, включая корпоративные финансы и инвестиционный банкинг. LPB Bank также активно работает на рынке банковских услуг, а его филиалы занимаются арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, логистикой, хранением и складированием, погрузкой и разгрузкой товаров и другой вспомогательной транспортной деятельностью, внедрением и развитием новых технологий на латвийском рынке, а также различными видами торговли.

Таким образом, деятельность Signet Bank и LPB Bank на латвийском банковском рынке пересекается.

Совет по конкуренции должен принять решение о разрешении, запрете или разрешении с обязательными условиями слияния в течение одного месяца со дня получения уведомления. Однако если дело требует дальнейшего углубленного расследования, срок принятия решения может быть продлен до трех месяцев со дня получения отчета.

Банк Латвии пока не комментировал возможную сделку.