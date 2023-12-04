Дело об убийстве адвоката Бункуса: свидетель получал угрозы

Прокурор предлагает в дальнейшем рассматривать уголовное дело об убийстве администратора Мартиньша Бункуса в закрытых заседаниях, поскольку проверенные данные свидетельствуют об угрозах жизни свидетеля, сообщает прокуратура.
Прокурор Алдис Ласманис попросил Рижский городской суд в дальнейшем рассматривать уголовное дело в закрытых судебных заседаниях, поскольку полученная и проверенная информация свидетельствует об угрозе жизни и здоровью свидетеля и угрозе другим дающим показания лицам.
Эту информацию прокуратуру получила от Государственной полиции, которая возбудила уголовный процесс по данному инциденту.
Такое требование прокурор высказал в целях общего обеспечения защиты лиц, участвующих в уголовном процессе.
Суд примет решение по ходатайству 8 декабря.
Дело об убийстве Мартиньша Бункуса
Полиция передала в прокуратуру дело об убийстве Мартиньша Бункуса в конце ноября прошлого года. Уголовное дело касается четырех человек - трех граждан Латвии и одного гражданина России. По делу обвиняются бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман.
Бабенко обвиняется в подстрекательстве или заказе убийства, а Ульман - в подстрекательстве и поддержке.
Обвинение предъявлено также лицу, произведшему выстрелы, в результате которых погиб Бункус, - Виктору Кривошею, гражданину России 1974 года рождения, которого полиция задержала в Латвии. Его также обвиняют в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения, а также в разглашении информации, полученной в ходе досудебного уголовного производства, без разрешения следователя или прокурора.
Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. Валягина застрелили в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.
В свою очередь, уголовное дело в отношении одного человека было прекращено, так как в его деятельности не было обнаружено признаков преступления. Речь об Аркадии Юдине 1970 года рождения.
Недавно Ульман обратился к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям при Управлении Верховного комиссара по правам человека, пожаловавшись на то, что его держат в тюрьме без доступа к материалам дела.
С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман также обратился в Офис омбудсмена с просьбой к омбудсмену Юрису Янсонсу оценить эффективность назначенного ему содержания под стражей исходя из европейской судебной практики. Ульман пожаловался омбудсмену, что ему отказали в возможности ознакомиться с информацией, оправдывающей его задержание.
По мнению омбудсмена, которым располагает агентство LETA, суд регулярно оценивал обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о задержании могут быть более обширными, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая могла возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд также пришел к выводу, что Ульман может попытаться избежать суда или скрыться.
В ходе досудебного уголовного производства были выяснены обстоятельства совершения уголовного правонарушения и причастные к нему лица, в том числе взаимное распределение между ними ролей по осуществлению преступления. Установлено, что мотивом правонарушения стала неприязнь к администратору при исполнении им своих профессиональных обязанностей.
Программа De Facto на LTV сообщает, что Ульман как бывший член правления SIA Rego Trade невзлюбил Бункуса как управляющего неплатежеспособностью этого предприятия. За его убийство организатору предлагалось 100 000 евро, исполнителю - 200 000 евро. Более 100 000 тысяч евро убийце так и не выплатили.
Обоим обвиняемым была назначена мера пресечения - содержание под стражей.
Прокурор пока не прокомментировал, связан ли мотив с делом о неплатежеспособности SIA Rego Trade, в котором Бункус был администратором неплатежеспособности.
Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерами.
Ранее "Фонд правосудия Мартиньша Бункуса" (Martins Bunkus Justice Foundation) сообщал, что заказчики и организаторы убийства Бункуса использовали такие методы, как указание на ложных "альтернативных" подозреваемых, сеяние в обществе сомнений в работе правоохранительных органов и манипулирование истинными обстоятельствами убийства с помощью фейковых новостей.
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