Советы дизайнера по оформлению праздничного стола

"Если вы хотите добавить больше украшений, разноцветных тарелок - используйте в качестве основы однотонную скатерть. И, наоборот, если скатерть яркая - дайте ей выделиться и выберите меньше оттенков для украшений и тарелок. Чтобы дом выглядел гармонично и не хаотично, используйте одни и те же цвета на ёлке, в домашнем текстиле и украшениях на подоконниках", - говорит дизайнер интерьеров.

Перед тем как приступить к украшению стола, выделите минутку и посмотрите, что у вас уже есть для этого с предыдущих лет. "Не нужно покупать все абсолютно новое, чтобы красиво оформить стол. Возможно, все что вам нужно - это новая яркая скатерть в качестве фона для белых тарелок или новые текстильные салфетки, чтобы освежить стол. Новая элегантная сервировочная посуда в сочетании с уже имеющейся тоже может изменить оформление, а свет поможет создать ощущение настоящего волшебства", - говорит Р. Римке.

Украшения можно найти на природе

Фото: Пресс-фото

Украшения для рождественского стола можно найти во время прогулки в лесу. Сосновые шишки, еловые ветки, небольшие веточки можно поставить в вазу и украсить елочными игрушками - вот лишь несколько идей.