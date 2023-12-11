Эксперт рассказал, когда произойдет существенное снижение Euribor

В конце октября произошел первый значительный сдвиг между ставками Euribor - тогда 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и сильно приблизился к уровню 3-месячного Euribor.

Исторически общеевропейские межбанковские процентные ставки с более длительным сроком действия были выше, чем краткосрочные.

Финансовый директор и член правления Coop Pank Пааво Труу на прошлой неделе заявил, что если ЕЦБ начнет снижать базовые процентные ставки, то упадет и Euribor: "Судя по будущим сделкам финансовых рынков, можно сказать, что ожидается падение до 3,0-3,5 процента. Это – облегчение для всех, чьи кредиты привязаны к Euribor".

Ранее RUS TVNET сообщал, что в Латвии поддержка заемщиков ипотечного кредита запланирована в размере 30% от процентных платежей, но не более 2 процентных пунктов от процентной ставки в конкретный момент, следует из последнего предложения, подготовленного на уровне исполнительной власти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!