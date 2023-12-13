Экс-жена барабанщика Dzelzs vilks: "Больно видеть, как разрушается его репутация"

Женщина начала свою запись в соцсетях так: "Декабрь. Мне нужно смириться с действительностью. Сейчас я могу позволить быть мамой своим троим детям только в специально отведенные часы. Я не могу позволить себе провести с ними ни один день Рождества. Отец детей везет их в путешествие, о содержании и форме которого нет ясности ни у детей, ни у него самого. Сейчас для мужа самое важное лишь то, чтобы мое Рождество было без детей. Ничего, я справлюсь. И от подарков у меня травма, потому что за последний год мой муж забрал все, что купил или подарил мне. Я больше не хочу получать ни от кого ничего материального. Это осознание дает мне чувство свободы и, возможно, истинное ощущение праздников - у меня есть время побыть одной, чтобы поразмышлять о том, что действительно важно".