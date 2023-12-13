Экс-жена барабанщика Dzelzs vilks: "Больно видеть, как разрушается его репутация"

"Я всегда ценила приватность и старалась не выносить личную жизнь напоказ, но сейчас все вышло из-под контроля. Пора рассказать больше об этой истории, чтобы общество понимало, что происходит", - прокомментировала семейную драму Руты и Марциса бывшая супруга музыканта Эва Юдзе.
"Мой бывший муж всегда уважал своих детей и Руту, не полоща их в СМИ", - написала Эва в Facebook.
"Тяжело видеть, как Марциса обвиняют и унижают, и продолжать хранить молчание о семейных делах. Однако в этой ситуации я чувствую, что пришло время поделиться правдой с общественностью!
Я всегда ценила приватность и старалась не выносить личную жизнь напоказ, но сейчас все вышло из-под контроля. Пора рассказать больше об этой истории, чтобы общество понимало, что происходит.
Что касается характера моего бывшего мужа, хочу подчеркнуть, что он всегда был честным, ответственным и заботливым семьянином. Он никогда не выносил семейные дела на публику и всегда старался решать проблемы мирным путем и договориться.
Очень больно видеть, как его репутация разрушается необоснованными обвинениями, и я и моя семья здесь, чтобы поддержать его.
Рута никогда не признавала нашего с Марцисом сына, хотя начиная отношения прекрасно знала, что у него был маленький ребенок. С самого начала она не одобряла контакты сына с Марцисом. Эмиль всегда чувствовал себя в ее присутствии ненужным и заброшенным. Бывало, что детям от второго брака не разрешалось называть Эмиля братом. А когда наш сын приходил в гости, она готовила еду своим детям, а Эмилю не давала - это было неоднократно. Или, например, в день рождения сына Марциса и Руты, Эмилю и бабушке с дедушкой дали понять, что они не желанны, вынудив их уехать.
Это лишь малая часть переживаний и воспоминаний моего сына, которые для него тяжелы и болезненны - я, как мать, даже не могу вообразить такое поведение, но так оно и было".
Как сообщалось, после поста в Facebook Руты Юдзе, бывшей жены барабанщика группы Dzelzs vilks и матери его детей, группа выступила с заявлением по поводу этих публичных обвинений.
"Уважаемые почитатели Dzelzs vilks! Учитывая публичные обвинения в адрес нашего барабанщика Марциса Юдзиса, мы хотели бы разъяснить нашу позицию"
По имеющейся у группы информации, все выдвинутые иски и обвинения против Марциса были опровергнуты в суде. Мы доверяем решениям латвийских правоохранительных органов и продолжать это делать и впредь.
У нас также нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что обвинения против Марциса обоснованные.
Однако, поскольку судебный процесс продолжается, группа приняла решение приостановить сотрудничество с музыкантом до тех пор, пока обвинения против него не будут полностью опровергнуты и не подлежат обжалованию либо пока не будут установлены неопровержимые факты, доказывающие его невиновность.
В то же время группа категорически осуждает любое насилие в отношении женщин и детей.
Как уже сообщалось, летом этого года Юдзис публично подтвердил, что уже почти год живет отдельно от жены и матери троих его детей Руты. Он не слишком красноречиво объяснил причины развода, сказав лишь, что они с супругой были слишком разные.
Рута рассказала в Facebook неизвестные ранее и шокирующие подробности их совместной жизни, которая, по ее словам, была настоящим адом.
В длинном сообщении женщина подробно описала пережитое эмоциональное и физическое насилие со стороны мужа.
Она также сообщила, что уже некоторое время борется с раком груди. Кроме того, Рута рассказала, что Юдзис через суд отобрал у нее детей.
Женщина начала свою запись в соцсетях так: "Декабрь. Мне нужно смириться с действительностью. Сейчас я могу позволить быть мамой своим троим детям только в специально отведенные часы. Я не могу позволить себе провести с ними ни один день Рождества. Отец детей везет их в путешествие, о содержании и форме которого нет ясности ни у детей, ни у него самого. Сейчас для мужа самое важное лишь то, чтобы мое Рождество было без детей. Ничего, я справлюсь. И от подарков у меня травма, потому что за последний год мой муж забрал все, что купил или подарил мне. Я больше не хочу получать ни от кого ничего материального. Это осознание дает мне чувство свободы и, возможно, истинное ощущение праздников - у меня есть время побыть одной, чтобы поразмышлять о том, что действительно важно".
Имя Руты в Facebook было изменено, "поскольку пришлось прятаться от мужа и его знакомых. Теперь временно его нельзя поменять обратно".
Юдзис также летом рассказал, что начал новые отношения с женщиной по имени Лива.
Как сообщалось, Юдзис расстался с женой еще в 2016 году, когда у популярного барабанщика завязались отношения с Ириной, дочерью покойного владельца Olainfarm Валерия Малыгина. Весной 2017 года музыкант решил вернуться в семью.
Где искать помощь?
Информацию и поддержку можно получить на pusaudzucentrs.lv
Горячая линия ментального здоровья для родителей и детей: +37125737363
Центр Marta
Улица Матиса, 49-3, Рига
Тел. 67378539
E-mail: centrs@marta.lv
Филиал центра Marta в Лиепае
Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
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Кризисный и консультационный центр Skalbes
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Тел.: 24551700, 27722292
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Горячая линия для жертв преступлений: 116006
Организация за безопасное детство для ребенка Dardedze
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