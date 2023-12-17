250 лет Бостонскому чаепитию. Что это было: борьба с деспотией или за свой карман?

Окружающий народ понял, что пришла пора показать англичанам, что о них думают, начал войну за независимость, колонизаторов победил, принял «Декларацию независимости» и Конституцию, после чего новая страна стала светочем свободы и демократии для всего остального мира и на все последующие времена.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Так? Не совсем так, а точнее – совсем не так. Потому что сомнений не вызывают только три пункта:

Налог введен был Бостонцы без особого рвения замаскировались под индейцев Чай высыпали в море

А теперь по порядку.

Очень, ну просто очень-очень нужны деньги!

Британские войска захватывают французский Квебек после трехмесячной осады. Гравюра на основе рисунка, сделанного участником событий Фото: Library of the Canadian Department of National Defence

Корни Бостонского чаепития растут из Столетней войны и ставшего традиционным противостояния англичан и французов.

В XVII и XVIII веках в Северной Америке появились не только английские, но и французские колонисты. Правителей Индии тогда обхаживали также не только английские, но и французские негоцианты.

Но в Северной Америке французы мешали англичанам особенно сильно. Британские колонии располагались вдоль атлантического побережья, а французские – в канадском Квебеке и далее к югу - по современной Луизиане и долине реки Миссисипи.