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Видео, фото ⟩ Пугачева, Галкин и Вайкуле на юбилее Макаревича, а Дорн говорит о Риге

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. На этот раз много кто был замечен на юбилее Андрея Макаревича. 

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