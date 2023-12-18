Видео, фото ⟩ Пугачева, Галкин и Вайкуле на юбилее Макаревича, а Дорн говорит о Риге

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. На этот раз много кто был замечен на юбилее Андрея Макаревича.
Лида Нижникова вновь собралась лететь в Индию
Элина Пакалне вышла замуж и сменила фамилию
Иван Дорн говорит о Риге
Маркус Рива выступил на благотворительной акции
Лайма Вайкуле в Израиле
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на юбилее Андрея Макаревича
Празднование 70-летия Андрея Макаревича
Светлана Лобода гуляла по снежному лесу
София Стужук улыбалась
Амината гуляла по заснеженной Риге
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