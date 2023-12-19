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"Я еле держусь на ногах". Актер Гиртс Яковлевс больше не в штате Национального театра

rus.tvnet.lv
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Гиртс Яковлевс
Гиртс Яковлевс Фото: Ieva Lūka/LETA

Актер Гиртс Яковлевс (83) больше не в штате Латвийского национального театра, пишет на этой неделе Kas Jauns.

"Я ушел. Больше не получаю зарплату и прочее. Теперь я так называемый "фрилансер". Я продолжаю играть свои спектакли, которые есть в репертуаре театра - по две пьесы в декабре, январе и феврале", - рассказал актер в публикации.

"Я еле держусь на ногах, поэтому новых работ не будет", - добавил актер.

Гиртс Яковлевс - актер Латвийского национального театра с 1960 года.

В начале декабря театр сообщил, что в этом сезоне покажет зрителям еще пять премьер помимо анонсированных ранее, а также выпустит карту лояльности зрителей.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 19 декабря!

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