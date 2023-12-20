Датский банк опубликовал восемь "шокирующих прогнозов" на 2024 год

Ожидается, что эту организацию могут основать США, Великобритания, Индия, Бразилия, Канада и Франция.

Байден? Трамп? Ни один из них!

Президентские выборы 2024 года станут первыми в истории США, на которых победит кандидат с третьей стороны. Роберт Ф. Кеннеди-младший и его популистская платформа одержат победу над консервативными сторонниками Демократической партии, а также над Дональдом Трампом. В США начнется новая политическая эра, знаменующая резкий поворот от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец драматическому неравенству и несправедливости, а также бесконечным войнам в мире.

Быстрый экономический рост в Японии

Япония была моделью и двигателем экономического роста на протяжении многих лет, пока в 1991 году не лопнул пузырь, положив начало длительному периоду стагнации. Корпоративная прибыль и заработная плата стагнировали, а старение населения означало нехватку рабочей силы и высокое потребление. Однако ожидается, что в 2024 году в Японии закончится дефляция, а заработная плата начнет расти, создав быстрый экономический рост в 7% ВВП. Это также укрепит стоимость японской иены, и японские инвесторы начнут больше вкладывать средства в местные компании, поскольку можно будет хорошо зарабатывать дома.

Жестокий налог на богатство в ЕС