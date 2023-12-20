Датский банк опубликовал восемь "шокирующих прогнозов" на 2024 год

Относительно ровный путь, по которому двигался мир в последние десятилетия, со стабильной геополитической ситуацией, низкой инфляцией и низкими процентными ставками, ушел в прошлое с наступлением пандемии. В последние годы политики и инвесторы надеялись на возвращение к "старой нормальности", но в 2024 году станет ясно, что впереди нас ждут трудные времена.
"Шокирующие прогнозы" датского банка Saxo Bank дают представление о том, как мир будет двигаться через "новую нормальность", как технологии решат наши старые проблемы и создадут новые, возможно, более опасные дилеммы.
Цена нефти - 150 долларов за баррель
Цены на нефть резко вырастут, и это даст Саудовской Аравии большой толчок на международной арене. Богатые арабы получат еще больше денег, если нефть будет стоить около 150 долларов за баррель, поэтому они купят Лигу чемпионов УЕФА, превратив ее в Лигу чемпионов мира.
В последние годы наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман проявил себя как футбольный энтузиаст, полностью обновив Футбольную лигу Саудовской Аравии (например, пригласив в нее звезду португальского футбола Криштиану Роналду). Поэтому, имея еще больше денег, при поддержке ФИФА Саудовская Аравия могла бы создать один из самых престижных футбольных турниров в мире.
Мир поразит крупный кризис здравоохранения; Из-за таблеток для похудения люди перестанут заниматься спортом
Таблетки GLP-1 от ожирения часто называют основным решением проблемы глобальной эпидемии ожирения. Однако это может привести к ситуации, когда в следующем году люди больше не захотят заниматься спортом и вместо этого будут принимать таблетки и есть еще более нездоровую пищу. В результате ожирение и связанные с ним проблемы со здоровьем во всем мире будут расти, что приведет к глобальному кризису производительности.
Капитализм США погибнет
Правительство США будет вынуждено быстро увеличить бюджетные расходы в преддверии ноябрьских выборов, чтобы предотвратить коллапс экономики и избежать социальных волнений. Спрос на поддержку казначейства США останется слабым, учитывая рост инфляции и доходность инвесторов. В отчаянной попытке нормализовать стоимость заимствований правительство США освободит от налога весь доход, полученный по государственным облигациям США.
Это ознаменует конец капитализма, поскольку деньги частных компаний перетекут в общество, а держать более рискованные активы станет дороже. Следовательно, 12 крупнейших компаний США будут консолидировать свое доминирование на рынке, чтобы смягчить удар от краха фондового рынка. За этим последует длительный период национализации и государственного вмешательства в критически важные отрасли, которые будут бороться за привлечение капитала.
Искусственный интеллект приведет к кризису национальной безопасности
Генеративный искусственный интеллект рассматривается как инструмент, повышающий производительность. Однако в высокоразвитой стране ИИ создаст серьезный кризис национальной безопасности после того, как против высокопоставленного чиновника будет развернута фейковая кампания. Это заставит правительства применять очень строгие меры в отношении разработчиков ИИ и налагать ограничения на использование таких инструментов. Недоверие общества к искусственному интеллекту и разрабатываемому им контенту будет возрастать, что позволит создавать новостной контент только профессионалам в этой отрасли.
Будет создан "Римский клуб"
Поскольку бюджетный дефицит в ряде стран растет, а разрыв между странами без бюджетного дефицита и странами с ним увеличивается, необходимо будет найти какое-то новое решение. С ростом госдолга США ситуация выйдет из-под контроля, и шестерка стран сформирует "Римский клуб" с целью совместно сокращать свой бюджетные дефицит, а также устанавливать новые торговые условия со странами с "профицитом". Золото, серебро и криптовалюты станут неотъемлемыми резервными валютами, которые все чаще будут использоваться странами с большим бюджетным дефицитом.
Ожидается, что эту организацию могут основать США, Великобритания, Индия, Бразилия, Канада и Франция.
Байден? Трамп? Ни один из них!
Президентские выборы 2024 года станут первыми в истории США, на которых победит кандидат с третьей стороны. Роберт Ф. Кеннеди-младший и его популистская платформа одержат победу над консервативными сторонниками Демократической партии, а также над Дональдом Трампом. В США начнется новая политическая эра, знаменующая резкий поворот от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец драматическому неравенству и несправедливости, а также бесконечным войнам в мире.
Быстрый экономический рост в Японии
Япония была моделью и двигателем экономического роста на протяжении многих лет, пока в 1991 году не лопнул пузырь, положив начало длительному периоду стагнации. Корпоративная прибыль и заработная плата стагнировали, а старение населения означало нехватку рабочей силы и высокое потребление. Однако ожидается, что в 2024 году в Японии закончится дефляция, а заработная плата начнет расти, создав быстрый экономический рост в 7% ВВП. Это также укрепит стоимость японской иены, и японские инвесторы начнут больше вкладывать средства в местные компании, поскольку можно будет хорошо зарабатывать дома.
Жестокий налог на богатство в ЕС
Поскольку в Евросоюзе станет ясно, что реализовать некоторые амбициозные проекты сложно, а общество начнет понимать, как мало миллиардеры на самом деле платят налогов, Еврокомиссия примет закон, который потребует от богатых платить налог в размере 2% от их богатства ежегодно. Новый закон вызовет переворот в европейской индустрии роскоши: крупнейший производитель предметов роскоши LVMH потеряет до 40% своей стоимости.
Иронично, но ЕС, крупнейшая в мире система социального обеспечения, произвел на свет около 500 миллиардеров, у которых относительно низкие налоги по сравнению с миллиардерами в США и Восточной Азии. Таким образом, быть миллиардером в Европе гораздо выгоднее, чем в США.
Введя ежегодный налог на богатство в размере 2%, Европейский союз мог бы получить дополнительные 100-150 миллиардов евро в год. Это вызовет огромные потрясения в индустрии роскоши, поскольку спрос на различные люксовые товары резко упадет.
!!! На самом деле такие прогнозы Saxo Bank являются своего рода "развлечением", т. к., если посмотреть на предсказания прошлых лет, выяснится, что полностью либо частично сбылась лишь малая их часть. Вспомнив прогнозы на этот, 2023 год (можно прочитать здесь), становится ясно, что не сбылся ни один из них.
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