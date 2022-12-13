Датский банк опубликовал "шокирующие прогнозы" на следующий год

Весной Китай откажется от политики нулевой терпимости к Covid-19 и может быть даже создаст новую вакцину. Восстановление экономики Китая будет означать резкий рост цен на нефть и газ, что только усилит инфляцию. В результате вырастет и цена на золото, которая приблизится к отметке в 3000 долларов за унцию в 2023 году.

4. Будет принято решение о формировании Вооруженных Сил Европейского союза.

Страны Евросоюза примут решение о создании вооруженных сил блока к 2028 году, осознавая риски того, что США рано или поздно могут отказаться от своих обязательств оказывать военную помощь Европе. На создание Вооруженных сил Евросоюза в течение 20 лет будет выделено 10 триллионов долларов. С этой целью будут выпущены облигации Евросоюза, которые будут финансироваться на основе доли ВВП каждого члена ЕС. Инвестиции будут стимулировать восстановление евро, но объем долгов блока увеличится.

5. Одна страна полностью запретит производство мяса

В 2023 году как минимум одна страна попытается установить лидерство в борьбе за то, чтобы быть самым агрессивным борцом с изменением климата. Она объявит об очень высоких налогах на мясо, а также о полном запрете на производство мяса животного происхождения до 2030 года. Будет подчеркнуто, что технологии искусственного мяса гораздо более гуманны и позволят сократить выбросы в атмосферу при одновременном удовлетворении спроса.

6. В Великобритании пройдет референдум об отказе от Brexit