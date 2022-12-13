Датский Saxo Bank опубликовал свои "шокирующие прогнозы" на 2023 год, заявив, что мировая экономика сосредоточится на военных расходах. В результате стоимость золота может достичь 3000 долларов за унцию, Британия откажется от Brexit, а одна страна введет полный запрет на мясо.
Датский банк опубликовал "шокирующие прогнозы" на следующий год
Saxo Bank уже традиционно публикует свои "шокирующие прогнозы" на ближайший год. Прогнозы на 2023 года называются "Военная экономика". В них банк признает, что дни, "когда низкие процентные ставки могли способствовать мечтам о гармоничном мире, построенном на возобновляемых источниках энергии, равенстве и независимых центральных банках", прошли.
"В 2023 году мировая экономика перейдет на военный режим, при котором собственные экономические выгоды и самообеспечение окажутся важнее глобализации", - сказано в сообщении банка.
1. Миллиардеры объединят усилия для создания энергетического проекта на триллион долларов
В 2023 году владельцы крупных технологических компаний и другие миллиардеры объединятся в один консорциум, который можно будет назвать Third Stone, с целью привлечения триллиона долларов на научно-исследовательский проект в сфере энергетики. Этот проект станет крупнейшим со времен "Манхэттенского проекта", в рамках которого США разработали свою первую ядерную бомбу.
Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что спрос на электроэнергию будет быстро расти не только потому, что люди пересядут на электромобили, но и потому, что в течение следующего десятилетия центры обработки данных, необходимые для цифровой экономики, начнут потреблять примерно пятую часть мировой энергии.
Кроме того, потенциал экономического роста очень ограничен, так как ресурсы ископаемого топлива на планете ограничены, а возобновляемые ресурсы не дают ожидаемых результатов. Значительную часть бюджета объединение Third Stone направит на развитие искусственного интеллекта.
2. Президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку
Макрон понимает, что сильная оппозиция не позволит ему провести реформы, в том числе пенсионную реформу, которую он пообещал провести в мае 2022 года. Макрон не захочет быть "хромой уткой" ближайшие четыре года, поэтому в начале 2023 года в телевыступлении обвинит оппозицию в полном блокировании инициатив президента и объявит о своем уходе из политики.
Это откроет двери Елисейского дворца для крайне правого кандидата Марин Ле Пен. Сам Макрон не будет сидеть, а уйдет в бизнес и откроет образовательный стартап, но втайне будет рассчитывать, что на фоне политического хаоса в стране его призовут вернуться во власть, как это было с Де Голлем в 1958-м.
3. Цена на золото достигнет 3000 долларов за унцию
Ошибочные рыночные ожидания того, что инфляция будет недолгой, и тот факт, что инвесторы могут получить доход более 4% от пятилетних казначейских облигаций США на фоне сильного доллара, сдерживали рост золота в 2022-м.
В следующем году рынок признает, что в обозримом будущем инфляция сохранится, поэтому Федеральная резервная система США примет более жесткие меры. Это создаст проблемы на рынке гособлигаций США, что ослабит доллар.
Весной Китай откажется от политики нулевой терпимости к Covid-19 и может быть даже создаст новую вакцину. Восстановление экономики Китая будет означать резкий рост цен на нефть и газ, что только усилит инфляцию. В результате вырастет и цена на золото, которая приблизится к отметке в 3000 долларов за унцию в 2023 году.
4. Будет принято решение о формировании Вооруженных Сил Европейского союза.
Страны Евросоюза примут решение о создании вооруженных сил блока к 2028 году, осознавая риски того, что США рано или поздно могут отказаться от своих обязательств оказывать военную помощь Европе. На создание Вооруженных сил Евросоюза в течение 20 лет будет выделено 10 триллионов долларов. С этой целью будут выпущены облигации Евросоюза, которые будут финансироваться на основе доли ВВП каждого члена ЕС. Инвестиции будут стимулировать восстановление евро, но объем долгов блока увеличится.
5. Одна страна полностью запретит производство мяса
В 2023 году как минимум одна страна попытается установить лидерство в борьбе за то, чтобы быть самым агрессивным борцом с изменением климата. Она объявит об очень высоких налогах на мясо, а также о полном запрете на производство мяса животного происхождения до 2030 года. Будет подчеркнуто, что технологии искусственного мяса гораздо более гуманны и позволят сократить выбросы в атмосферу при одновременном удовлетворении спроса.
6. В Великобритании пройдет референдум об отказе от Brexit
Рецессия, безработица, дефицит бюджета и другие проблемы заставят премьер-министра Великобритании уйти в отставку. К власти придет лейбористское правительство, которое предложит новый референдум - UnBrexit, который может состояться 1 ноября. На нем победят сторонники возвращения Великобритании в Европейский союз. Такой поворот событий позволил бы фунту стерлингов вырасти на 10% по отношению к евро и на целых 15% по отношению к швейцарскому франку.
7. Будет введен контроль над ценами
Ситуация в Украине и рост инфляции заставят правительства многих стран ужесточить контроль за ростом цен, который начался в 2022 году. Учитывая, что экономика будет двигаться к "военной экономике", правительства также попытаются контролировать уровень заработной платы. В Великобритании и США создадут Национальные советы по ценам и доходам - это приведет не только к росту инфляции, но и к снижению уровня жизни, так как будет отсутствовать стимулы к производству, инвестированию и рациональному распределению ресурсов.
8. Страны ОПЕК, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда
Беспрецедентные санкции против России потрясли страны, не являющиеся союзниками США. Они опасаются, что их активы в долларах США, евро и фунтах стерлингов могут быть заморожены по распоряжению Вашингтона или его союзников. Новой резервной валютой, скорее всего, может стать китайский юань. Однако Китай не захочет ослаблять валютный контроль и не будет возражать, если в сферу влияния Пекина попадет все больше и больше стран.
Может быть принято решение об использовании новой резервной валюты, не привязанной к какой-либо стране. В результате в Астане, столице Казахстана, могут собраться лидеры стран ОПЕК, Китая, Индии, Гонконга, Бразилии, Пакистана и других азиатских и африканских стран, которые примут решение о создании новой валюты для использования в международных расчетах в качестве резервной валюты. Она будет привязана к различному сырью, среди которого наибольшую роль будет играть сырая нефть. Следовательно, все эти страны выйдут из Международного валютного фонда, а Саудовская Аравия и Гонконг откажутся от привязки своих валют к доллару США.
9. Курс японской валюты достигнет 200 иен за доллар.
Банк Японии продолжит проводить очень адаптивную денежно-кредитную политику, сохраняя отрицательные процентные ставки. Однако мировой кризис не позволит справиться с ситуацией с помощью валютных интервенций. Когда золотовалютные резервы страны сократятся более чем вдвое и протесты против бесконечного повышения цен будут расти, Токио откажется от валютных интервенций, приняв смелое решение поднять процентные ставки до 1%, тем самым позволив курсу расти. Это позволит стране встать на путь стабильного роста.
10. Будут запрещены крупнейшие налоговые гавани
Расходы на оборону и энергетику заставят правительства обратить внимание на так называемые "налоговые гавани", из-за которых они ежегодно недополучают 500-600 млрд долларов корпоративных налогов. Именно поэтому в 2023 году страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запретят оффшоры на Каймановых и Бермудских островах, Багамах, Маврикии и острове Мэн. Больше нельзя будет использовать капитал из этих юрисдикций для корпоративных поглощений в странах ОЭСР, а также регистрировать свои подставные компании. Запрет Евросоюза на налоговые убежища также нанесет болезненный удар по инвестиционной индустрии.
Справедливости ради следует добавить, что эти прогнозы на самом деле являются своего рода "развлечением", потому что, если вы посмотрите на прогнозы Saxo Bank предыдущих лет, то большей частью они не сбылись. Единственный прогноз, который можно считать сбывшимся в этом году, заключается в том, что политики временно отложат планы по переходу к более "зеленой" экономике из-за инфляции. Остальные девять прогнозов так и остались "всего лишь прогнозами".
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