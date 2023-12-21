Юлий Круминьш рассказал, что было не так на его юбилее

Ведущая программы Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Катрине Василевска поинтересовалась у юбиляра, все ли прошло по плану.

"Всегда хочется лучше. По 10-балльной шкале я бы поставил 7 или 7,5. Я планировал, что там будет Раймонд Паулс - все-таки мы знакомы со школы, уже более 70 лет. Наверное, моя речь не удалась - она ​​была красиво написана, я хотел ее прочитать, но потом подумал и заговорил своими словами", - признается Круминьш.

С другой стороны, о том, что ему понравилось, бизнесмен говорит: "Мне очень нравится [Максим] Галкин. Если бы у меня еще был голос, все было бы прекрасно", - говорит Круминьш.

Он также рад, что на его дне рождения присутствовали все его 15 внуков.

Напомним, что празднование юбилея Круминьша прошло в одном из конференц-центров Риги, где собрались сотни гостей. Ведущими мероприятия выступили актер Андрис Булис и российский юморист Максим Галкин, а развлекали присутствующих латвийские музыканты Инесса Галанте, Янис Стибелис, Динара Рудане, а также зарубежные звезды - Boney M, ABBA ARRIVAL и Аль Бано.

Юлий Круминьш рассказал, что празднование обошлось примерно в 70 тысяч евро.

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