12 декабря миллионер Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. В СМИ сообщалось, что торжество обещает быть грандиозным - с выступлением Максима Галкина, Адриано Челентано и присутствием высокопоставленных гостей. В распоряжение TVNET+ не только попала вечерняя программа юбилея миллионера, но мы и сами наблюдали, что на месте торжества было много именитых гостей.