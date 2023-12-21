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В Литве активно покупают билеты на новый поезд до Риги

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Пассажирский поезд литовского железнодорожного оператора LTG Link, который остановился на Центральном железнодорожном вокзале Риги.
Пассажирский поезд литовского железнодорожного оператора LTG Link, который остановился на Центральном железнодорожном вокзале Риги. Фото: Evija Trifanova/LETA

Билеты литовского государственного оператора пассажирских поездов LTG Link на прямые рейсы из Вильнюса в Ригу распроданы до 31 декабря этого года, сообщается на сайте LTG Link.

С другой стороны, билеты на первый рейс поезда из Риги в Вильнюс все еще доступны. Рейс запланирован на 27 декабря.

На 29 декабря, 30 декабря и 1 января билеты из Риги также распроданы.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезд Вильнюс - Рига началась в понедельник, 18 декабря. Стоимость стандартного билета составит 24 евро.

При этом дети до шести лет будут путешествовать бесплатно, если они не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получат скидку в размере 30%.

Поезда будут курсировать между Ригой и Вильнюсом ежедневно. Поезд LTG Link будет отправляться из Вильнюса утром, а из Риги - во второй половине дня. Первая поездка состоится 27 декабря.

Как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, пассажиров между столицами Литвы и Латвии будет перевозить современный дизельный поезд Pesa 730 ML на 142 места, имеющий четыре места для велосипедов. ​Поезд оборудован отоплением и вентиляцией, кондиционером и Wi-Fi, предусмотрен также для людей с ограниченными возможностями, а на протяжении всей поездки будут доступны горячие и холодные закуски.

В компании полагают, что маршрут будет удобен для тех, кто планирует однодневные деловые поездки в Латвию. Поезд будет отправляться из Вильнюса каждый день в 6:30, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51, из Йонишкиса - в 9:30 утра. В Елгаву поезд будет прибывать в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43. Поезд из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15:28, из Елгавы - в 16:08. В Шяуляй он будет прибывать в 17:21, а в Вильнюс - в 19:51.

Ожидается, что поездка между двумя столицами займет примерно 4 часа 15 минут. Однако следует отметить, что в связи с улучшением инфраструктуры время в пути может незначительно измениться. Для удобства пассажиров в новом расписании также предусмотрена удобная пересадка на поезд по маршруту Каунас - Вильнюс - пересадку планируется осуществить на станции Кайшядорис.

При этом следует помнить, что пассажирам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. По данному международному маршруту разрешена перевозка личной ручной клади и велосипедов (при предварительном приобретении соответствующего билета). Фиксированная цена за перевозку велосипеда на всем протяжении маршрута - 10 евро.

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