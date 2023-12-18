Открылась продажа билетов на первые ж/д-рейсы Рига - Вильнюс

При этом дети до шести лет будут путешествовать бесплатно , если они не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получат скидку в размере 30%.

В компании полагают, что маршрут будет удобен для тех, кто планирует однодневные деловые поездки в Латвию. Поезд будет отправляться из Вильнюса каждый день в 6:30, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51, из Йонишкиса - в 9:30 утра. В Елгаву поезд будет прибывать в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43. Поезд из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15:28, из Елгавы - в 16:08. В Шяуляй он будет прибывать в 17:21, а в Вильнюс - в 19:51.