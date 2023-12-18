Открылась продажа билетов на первые ж/д-рейсы Рига - Вильнюс

Продажа билетов на поезд Вильнюс - Рига начнется в понедельник, 18 декабря, сообщили агентству LЕТА представители государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai.
Билеты на поезда стандартного и первого класса можно приобрести с 13:30 понедельника на сайте оператора пассажирских перевозок LTG Link и в мобильном приложении.
Стоимость стандартного билета составит 24 евро.
При этом дети до шести лет будут путешествовать бесплатно, если они не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получат скидку в размере 30%.
Поезда будут курсировать между Ригой и Вильнюсом ежедневно. Поезд LTG Link будет отправляться из Вильнюса утром, а из Риги - во второй половине дня. Первая поездка состоится 27 декабря.
В компании полагают, что маршрут будет удобен для тех, кто планирует однодневные деловые поездки в Латвию. Поезд будет отправляться из Вильнюса каждый день в 6:30, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51, из Йонишкиса - в 9:30 утра. В Елгаву поезд будет прибывать в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43. Поезд из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15:28, из Елгавы - в 16:08. В Шяуляй он будет прибывать в 17:21, а в Вильнюс - в 19:51.
Ожидается, что поездка между двумя столицами займет примерно 4 часа 15 минут. Однако следует отметить, что в связи с улучшением инфраструктуры время в пути может незначительно измениться. Для удобства пассажиров в новом расписании также предусмотрена удобная пересадка на поезд по маршруту Каунас - Вильнюс - пересадку планируется осуществить на станции Кайшядорис.
LTG Link также гарантирует, что доступ к поезду и его интерьер адаптированы для людей с индивидуальными потребностями и ограниченными возможностями передвижения.
Поезд оборудован отоплением и вентиляцией, кондиционером и Wi-Fi. В поезде 142 места для пассажиров и 4 стойки для велосипедов. В компании также отмечают, что на протяжении всей поездки будут доступны горячие и холодные закуски и напитки.
При этом следует помнить, что пассажирам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. По данному международному маршруту разрешена перевозка личной ручной клади и велосипедов (при предварительном приобретении соответствующего билета). Фиксированная цена за перевозку велосипеда на всем протяжении маршрута - 10 евро.
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