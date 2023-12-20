Фото ⟩ В Риге впервые остановился поезд, который будет курсировать до Вильнюса

Поезда между Ригой и Вильнюсом будут курсировать каждый день. Поезд LTG Link из Вильнюса будет отправляться утром, а из Риги - во второй половине дня. Дорога между двумя столицами займет примерно четыре часа 15 минут. Первая поездка состоится 27 декабря.

Галерея: Поезд Рига - Вильнюс

Поезд будет отправляться из Вильнюса ежедневно в 6:30, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51, из Йонишкиса - в 9:30. В Елгаву состав прибудет в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43.

Поезд из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15:28, из Елгавы - в 16:08, в Шяуляй состав прибудет в 17:21, а в Вильнюс - в 19:51.

На станции Кайшядорис также осуществляется пересадка на поезд по маршруту Каунас - Вильнюс.

В поезде будет 142 места и четыре стойки для велосипедов.

Билеты на поезд стандартного и первого класса можно приобрести на сайте оператора пассажирских перевозок LTG Link и в мобильном приложении.

Стандартная цена билета составит 24 евро. При этом ожидается, что дети до шести лет, не занимающие отдельное место в поезде, будут путешествовать бесплатно, а дети от шести до 16 лет получат скидку 30%.

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