Правильная формула для крепких костей: почему кальций нужно принимать вместе с витамином D

Сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле подчеркивает, что сочетание этих двух веществ - кальция и витамина D - способно укрепить кости людей всех возрастных групп. Оба элемента имеют важное значение для человеческого организма на протяжении всей жизни - как при рождении, так и в пожилом возрасте, а также в молодости - и особенно во время ожидания ребенка.

Витамин D, который мы получаем с солнечными лучами и питанием, изначально находится в неактивной форме, но активируется в почках и печени под действием паратиреоидного гормона. "Кальций и витамин D3 взаимодействуют в организме. Когда уровень кальция в организме падает, повышается уровень паратиреоидного гормона, который активирует витамин D, способствуя тем самым усвоению кальция. Если витамин D присутствует в достаточном количестве, то и кальций будет поступать в организм в достаточном количестве. Однако при недостатке витамина D кальций, который мы обычно получаем в достаточном количестве из рациона, также не будет усваиваться", - говорит Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт Apotheka.