С нового года в Эстонии больше не будет "Русского радио"

Новость о том, что "Русское радио" с нового года поменяет свое название, уже горячо обсуждается в Интернете. Теле- и радиоведущий Андрей Титов также опубликовал эту информацию на своей страничке в Facebook.

"Говорят, с 1 января "Русское Радио" перестанет быть Русским, в смысле меняет название - "Русское" на "Супер". Ну супер. Вангую появление пары разоблачительных статей об очередном проявлении ползучей русофобии. А вообще любопытная примета времени", - написал у себя на страничке известный ведущий.

Сотрудник портала Limon.ee связался с "Русским радио", но там ему ответили, что не будут комментировать информацию о смене названия по телефону и попросили задать интересующие вопросы по электронной почте.