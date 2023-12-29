Diena: Ставка PVN на лекарства в Латвии - самая высокая в Восточной Европе

"Развитые страны применяют сравнительно более низкие ставки PVN, чем Латвия (Финляндия - 10%, Бельгия - 6%, Люксембург - 3%, Швеция - 0%), несмотря на то, что они могут позволить себе более высокие ставки, так как уровень жизни населения сравнительно выше", - отмечает партнер BDO Latvia Янис Зелменис, добавляя, что даже по сравнению со странами Балтии Латвия является в этом отношении рекордсменом, так как Литва и Эстония применяют к компенсируемым лекарствам соответственно 5 и 9%.

Как пояснил Зелменис, согласно директиве ЕС о PVN стандартная ставка налога не может быть ниже 15%.

Законодательство ЕС позволяет государствам вводить до двух пониженных ставок PVN не ниже 5%, при этом существует список товаров и услуг (продукты питания, вода, лекарства, фармацевтические препараты, товары для здоровья и гигиены, поставка книг и периодических изданий, пассажирские перевозки и покупка солнечных батарей), на которые можно установить еще более низкие ставки, чем 5%.

"Теоретически и практически Латвия могла бы применять к лекарствам ставку PVN в размере 5% вместо 12%, что сделало бы их более доступными для болеющих и, возможно, помогло бы быстрее выздороветь", - говорит Зелменис.

По его словам, PVN был, есть и будет одним из компонентов, влияющих на конечную цену медикаментов, однако, в отличие от других товаров и услуг, лекарства - это продукт, необходимый для здоровья и даже жизни человека, поэтому "зарабатывать" на них деньги для государства не очень этично.

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