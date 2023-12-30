Видео ⟩ Несчастный случай в зоопарке произошел в тот момент, когда верблюд мог быть особенно агрессивным

Коллеги погибшего сотрудника охарактеризовали коллегу как очень позитивного и ответственного. Он проработал в зоопарке почти два года.

Глава Департамента коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола пояснила: "Верблюды склонны к агрессии, и они агрессивны круглый год, но их поведение особенно непредсказуемо во время гона. Эта ситуация произошла во время гона. Верблюд всегда должен находиться в боксе. Кроме того, у нас все оборудовано раздельными дверями, которыми можно управлять, не находясь рядом с животным".

Рижский зоопарк сообщил, что сотрудники застрахованы.

Государственная инспекция по труду (VDI) расследует несчастный случай, произошедший с со смотрителем животных в вольере для верблюдов Рижского зоопарка, сообщила представитель инспекции Илзе Калниня.

Инспекция получила информацию о произошедшем 28 декабря несчастном случае и расследует его, в том числе проведя проверку в Рижском зоопарке.

По данным VDI, за последние три года гибели людей в результате несчастных случаев в связанных с животными сферах труда не было.

Госполиция в связи с инцидентом начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона "Преступления против здоровья человека".

Как уже сообщалось, В четверг, 28 декабря, около 15:00, в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель животных. Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Согласно правилам внутреннего порядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов помещают в отдельные боксы. Однако в момент происшествия это правило не было соблюдено. По неизвестным на данный момент причинам самец верблюда напал на работника.

Погибший работник уже несколько лет работал в зоопарке и всегда ответственно выполнял свои обязанности.

Видео: Сюжет программы TV3 ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!