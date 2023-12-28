В вольере для верблюдов Рижского зоопарка погиб работник

Сразу после происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и была огорожена территория. Также была вызвана полиция, которая расследует обстоятельства происшествия.

Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Согласно правилам внутреннего порядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов помещают в отдельные боксы. Однако в момент происшествия это правило не было соблюдено. По неизвестным на данный момент причинам самец верблюда напал на работника.

Рижский зоопарк выражает глубочайшие соболезнования родственникам коллеги.

"То, что произошло, - большой удар для всех нас. Мы скорбим вместе с семьей и родственниками нашего коллеги", - сказали представители зоопарка.

Погибший работник уже несколько лет работал в зоопарке и всегда ответственно выполнял свои обязанности.

Рижский зоопарк сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы детально выяснить обстоятельства происшествия и гарантировать, что ничего подобного больше никогда не повторится.

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис выразил в Twitter соболезнования родственникам погибшего в Рижском зоопарке сотрудника.

"Несчастный случай, произошедший сегодня в вольере для верблюдов зоопарка во время ухода за животными, к сожалению, трагичен и непоправим. Вопросы безопасности в зоопарке являются приоритетными, обстоятельства происшествия будут тщательно оценены", - подчеркнул Кирсис.

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