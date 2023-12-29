Смерть смотрителя животных в зоопарке: произошедшее расследуют полиция и трудовая инспекция

Инспекция получила информацию о произошедшем 28 декабря несчастном случае и расследует его, в том числе проведя проверку в Рижском зоопарке.

По данным VDI, за последние три года гибели людей в результате несчастных случаев в связанных с животными сферах труда не было.

Госполиция в связи с инцидентом начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона "Преступления против здоровья человека".

Как уже сообщалось, В четверг, 28 декабря, около 15:00, в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель животных. Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Согласно правилам внутреннего порядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов помещают в отдельные боксы. Однако в момент происшествия это правило не было соблюдено. По неизвестным на данный момент причинам самец верблюда напал на работника.

Погибший работник уже несколько лет работал в зоопарке и всегда ответственно выполнял свои обязанности.

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