Financial Times опубликовала свои прогнозы на 2024 год

Журналисты влиятельного издания Financial Times выступили со своими традиционными прогнозами на 2024 год. Они затрагивают несколько важных тем этого года, таких как президентские выборы в США. RUS TVNET предлагает познакомиться с наиболее важными прогнозами.
Станет ли Дональд Трамп президентом США?
Журналисты Financial Times уверены, что нет. Однако период избирательной кампании будет очень напряженным. "Стареющий" Джо Байден сможет сохранить свое место в Белом доме еще на один срок. Это произойдет не за счет широкой поддержки избирателей, а потому, что незначительное большинство, скорее всего, захочет проголосовать за "меньшее зло" или просто проголосовать против Трампа.
Станет ли война Израиля с ХАМАС полномасштабным региональным конфликтом?
Наибольшую озабоченность вызывают периодические столкновения между израильскими силами и ливанским исламистским движением "Хезболла". Однако есть надежда, что дипломатическое давление не позволит ситуации выйти из-под контроля. Ни Вашингтон, ни Тегеран не заинтересованы в эскалации конфликта.
Будут ли США и Евросоюз продолжать финансировать Украину?
дминистрация Байдена полна решимости продолжать поставки оружия, несмотря на разногласия в Конгрессе. Однако самые большие проблемы могут возникнуть в случае победы Трампа.
Самым большим препятствием для Евросоюза является наложение вето Венгрии на выделение Украине 50 миллиардов евро. Киеву потребуется совершить военный прорыв, иначе усилится давление и призывы сесть за стол переговоров с Москвой.
Обанкротится ли соцсеть X?
Да. Илон Маск часто предупреждает своих сотрудников о банкротстве Tesla и SpaceX, что якобы мотивирует сотрудников попытаться предотвратить его. С X ситуация сложнее - рекламодатели отказываются размещать рекламу на платформе, а найти новые источники дохода Маску до сих пор не удалось.
Станет ли Novo Nordisk самой дорогой европейской компанией к концу этого года?
Датский производитель препарата для похудения Wegovy значительно увеличил свою рыночную стоимость, что позволило ему обогнать даже производителя предметов роскоши LVMH. В настоящее время Novo Nordisk наращивает производственные мощности и расширяет свое присутствие на рынке, что повышает ее шансы стать самой дорогой компанией в Европе.
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