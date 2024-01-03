Financial Times опубликовала свои прогнозы на 2024 год

Станет ли Дональд Трамп президентом США?

Журналисты Financial Times уверены, что нет. Однако период избирательной кампании будет очень напряженным. "Стареющий" Джо Байден сможет сохранить свое место в Белом доме еще на один срок. Это произойдет не за счет широкой поддержки избирателей, а потому, что незначительное большинство, скорее всего, захочет проголосовать за "меньшее зло" или просто проголосовать против Трампа.

Станет ли война Израиля с ХАМАС полномасштабным региональным конфликтом?

Наибольшую озабоченность вызывают периодические столкновения между израильскими силами и ливанским исламистским движением "Хезболла". Однако есть надежда, что дипломатическое давление не позволит ситуации выйти из-под контроля. Ни Вашингтон, ни Тегеран не заинтересованы в эскалации конфликта.

Будут ли США и Евросоюз продолжать финансировать Украину?

дминистрация Байдена полна решимости продолжать поставки оружия, несмотря на разногласия в Конгрессе. Однако самые большие проблемы могут возникнуть в случае победы Трампа.