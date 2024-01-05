Как проверить, свежие ли яйца?

Если яйца хранятся в соответствующих условиях, их можно употреблять в пищу дольше срока годности, указанного на упаковке. Но как определить, насколько они свежие?
Скорлупа надежно защищает яйцо, и его запах не чувствуется, так что, пока не разобьешь или не отваришь, сходу не определишь, насколько оно свежее. Однако есть старый добрый способ понять, годится ли продукт в пищу.
Итак, найдите высокий стакан или кружку, наполните его водой и положите внутрь яйцо. В зависимости от положения яйца в воде можно определить, старое ли яйцо.
Три варианта:
1 вариант, оптимальный: если яйцо свежее, оно тонет и остается на дне емкости горизонтально.
2 вариант: если яйцо не первой свежести, оно будет в емкости примерно посередине или ближе ко дну немного наклонно, тупым концом вверх. Однако использовать его еще можно.
3 вариант: тухлое же яйцо сразу всплывет на поверхность: его можно смело выбрасывать - в пищу не пригодно.
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