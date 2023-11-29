Стоит ли добавлять яйца в фарш для котлет?

Если котлеты получаются твердыми и сухими, то радости от этого блюда мало. Ни для кого не секрет - сколько хозяев и хозяек, столько и различных лайфхаков в приготовлении фарша и в процессе готовки. Кто-то добавляет размоченный в молоке или воде хлеб, кто-то - ложку сметаны, кто-то натирает свежую или отварную картошку. Но стоит ли добавлять яйца?
Не от одного кулинара доводилось слышать, что в фарш следует добавлять яйца, чтобы котлеты лучше сцеплялись и не разваливались во время жарки.
Однако это утверждение весьма далеко от реальности. Структура самого мясного фарша достаточно плотная, чтобы хорошо держаться на сковороде и без яиц.
Яйцо, добавленное в массу, наоборот, может сделать конечный результат более твердым и сухим, поскольку яйцо при нагревании свертывается.
Справедливости ради надо сказать, что есть кулинары, у которых котлеты получаются нежными и сочными даже с яйцом, что, скорее всего, связано с добавлением какого-то свежего овоща или жирного продукта, например, сметаны.
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