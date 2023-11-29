Стоит ли добавлять яйца в фарш для котлет?

Не от одного кулинара доводилось слышать, что в фарш следует добавлять яйца, чтобы котлеты лучше сцеплялись и не разваливались во время жарки.

Однако это утверждение весьма далеко от реальности. Структура самого мясного фарша достаточно плотная, чтобы хорошо держаться на сковороде и без яиц.

Яйцо, добавленное в массу, наоборот, может сделать конечный результат более твердым и сухим, поскольку яйцо при нагревании свертывается.

Справедливости ради надо сказать, что есть кулинары, у которых котлеты получаются нежными и сочными даже с яйцом, что, скорее всего, связано с добавлением какого-то свежего овоща или жирного продукта, например, сметаны.