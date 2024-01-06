Цвет планет не синий. Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран

Заместитель директора Королевского астрономического общества (RAS), доктор Роберт Мэсси подтверждает, что в те времена была широко распространена практика «улучшения» снимков.

«Было бы глупо смотреть на астрономический снимок и не понимать, что он подправлен. Это было необходимо, чтобы разглядеть детали, — говорит он. — И дело вовсе не в том, что кто-то намеренно пытался скрыть правду от людей».

Профессор Ирвин и его коллеги провели работу с оригинальными снимками, чтобы добиться, как они утверждают, самой точной передачи цвета Нептуна и Урана.

А первоначальное недопонимание возникло в связи с тем, что космический аппарат НАСА Voyager 2 снимал планеты сразу в трех разных цветах.

В истинном цвете

Затем на основе этих снимков были составлены цветные изображения, однако цвета в них не всегда были точно сбалансированы. Контраст также был значительно усилен, чтобы выделить детали облаков, колец и ветров на планетах.

В случае с Нептуном обе этих процедуры сделали планету более синей, чем она есть на самом деле.

В ходе нового исследования ученые воспользовались снимками, которые были сделаны с помощью спектрографов космического телескопа «Хаббл» и «Чрезвычайно Большого Телескопа» Европейской южной обсерватории. В них каждый пиксель имеет полный цветовой спектр, что позволило ученым воспроизвести настоящий облик обеих планет.

Хотя ученые пришли к выводу, что планеты очень близки по цвету (они обе зеленовато-голубые), есть и характерные отличия.

Так, у Нептуна присутствует дополнительный голубой оттенок из-за того, что слой дымки над планетой тоньше, чем у Урана.

Тот, в свою очередь, выглядит зеленее летом и зимой, когда один из его полюсов развернут к Солнцу, а весной и осенью вновь приобретает более голубоватый оттенок.