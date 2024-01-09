Бразилец Фелипе рассказал, сколько заработал за съемки в литовской комедии

Бразилец рассказывает о новом опыте: "Фильм был снят за полтора месяца два года назад в Вильнюсе. Я был удивлен, когда продюсеры фильма написали мне и пригласили сниматься. Так как у меня было много работы, тогда я сначала даже не ответил им, я не знал, что мне предлагают главную роль, я думал, что буду только в одном эпизоде, в одном кадре.

Однако когда мне написали примерный гонорар, я подумал - ого, это будет не маленькая простая роль, а что-то серьезное".

Фелипе рассказал, что гонорар составил не более 10 000 евро. "Они [продюсеры] слышали, что я местная знаменитость в Латвии и говорю по-латышски. И если я научился говорить по-латышски, то у меня не будет проблем выучить литовский в течение месяца.

Да, так и произошло. Я учил литовский каждый день, чтобы получить главную роль. В фильме меня никто не дублирует, можно слышать мой голос". Фелипе планирует продолжить актерскую карьеру. "У меня уже было одно хорошее предложение сняться в большом американском кино, но им не понравился мой английский акцент. Поэтому сейчас мне нужно сосредоточиться на изучении английского и испанского языков", - говорит он.

Вторую главную роль в фильме исполнила литовская актриса Габриэлла Мартиросян, для которой этот фильм также стал дебютным. "Габриэлла была очень милой, и было здорово с ней играть. Я почти влюбился в нее по-настоящему", - признался Фелипе.

Больше - в выпуске журнала Kas Jauns от 9 января!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!