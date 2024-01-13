Дубас о возвращении в Ригу и работе в РФ: "Здесь мне немножечко зябко"

В эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" Алекс Дубас отметил, что сразу вернуться было невозможно. Завершались съемки для концерна Hyundai, но потом стало известно, что компания покидает Россию, да и посол Латвии в РФ сообщил, что рекомендует своим гражданам вернуться. Так в марте Алекс Дубас с семьей покинул Россию.

"У меня была возможность остаться", - признается радиоведущий. На телеканале "Культура" ему предложили делать программу о путешествиях по России вместо путешествий по миру.

"При всей моей аполитичности я представил, что мне придется вдавливать в себя по капле раба. Здесь - заткнуться, здесь - замолчать, здесь - недоговорить, здесь - пойти на компромисс", - объясняет он.

Он понимал, что не хочет этого. Не хочет, чтобы его сын рос в таких условиях. Конечно, он мог остаться и продолжать работу на радиостанции "Серебряный дождь", но решил этого не делать.

Свое нынешнее возвращение в Ригу Алекс Дубас сравнивает с "возвращением к бывшей": "К любимой бывшей. У вас были прекрасные отношения. У вас даже могут быть дети. Но это было 20 лет назад".

Журналист ходит по улицам города, вспоминает названия, которые раньше помнил очень хорошо. "Здесь мне немножечко зябко. Не сказал бы, что чувствую себя уютно", - признается он.

Алекс добавил, что сейчас с Ригой его семью связывает только детский садик.

Видео: Интервью с Алексом Дубасом

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