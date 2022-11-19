Теле- и радиоведущий, писатель, журналист и путешественник Алекс Дубас признался в беседе с RUS TVNET, что он давно не занимается подсчетами стран, в которых побывал. Четыре года назад их было свыше 60, а сейчас гораздо больше. Были в его списке и такие крошечные страны, как Восточный Тимор, Лихтенштейн и Ватикан.
"Рига - мой дом": Алекс Дубас о путешествиях, возвращении и Москве, "которая ведет войну"
"Дело не в цифрах. Есть страны, которые я люблю и бывал бесконечное количество раз. Например, в Шотландии я был раз двадцать. Конечно, это не отдельная страна, а часть Соединенного Королевства. Но я настолько ее люблю, что при любой возможности приезжаю туда", - признался Алекс Дубас.
- Три года назад в интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы" вы сказали, что считаете себя москвичом. Что изменилось с тех пор? Где сейчас ваш дом?
- Конечно же изменилось. Москвичом ощущать себя несколько сложно. Не живя в Москве, которая ведет войну. Мой дом сейчас - планета Земля. Конечно, наверное, это Рига, потому что сын ходит в латвийский детский садик.
Наверное, это все, что связывает меня с Ригой. Какая-то база - квартира, где лежат зимние вещи. Я продолжаю путешествовать по миру. Часто бываю во Франции и Турции - это всегда были мои любимые страны.
Но возвращаюсь я в Ригу. Рига - это дом.
- Три года назад вы были разочарованы тем, какой стала Рига. Столица пережила много событий, но, быть может, вы видите какие-то положительные изменения?
- Да, я был разочарован, какой стала Рига. Но надо понять, что это элемент ностальгии, который свойственен тем людям, которые растут и прибавляют годы. Конечно, я ее сравниваю с Ригой 90-х и начала 2000-х, когда я там жил. В этом смысле существенные изменения. Когда она развивалась и была на старте. Как и ее соседи - Эстония и Литва. Сейчас все выглядит по-другому. Даже на примере той же Эстонии. Я недавно бывал в Таллинне. Насколько это красивый (и даже сейчас) динамически развивающийся город.
В этой маленькой балтийской гонке Рига проиграла своим соседям.
Положительные изменения есть. Даже в той тишине и покое, которые сейчас есть в Риге. По сравнению с двухтысячными. Можно найти свою прелесть. Такая тихая, спокойная и милая Скандинавия. Где-то на крыше живет Карлсон. Мама готовит Малышу какао. Все размеренно и по расписанию. В этом же тоже есть какие-то плюсы. Почему нет? В этом я и вижу положительные изменения.
- В 2019 году вы собирались поехать в Уругвай и Новую Зеландию. Удалось ли вам это?
- Бог меня, наверное, любит. Я устал уже его благодарить. Все свои планы я стараюсь осуществлять. Поэтому да, я побывал и в Новой Зеландии, и в Уругвае и, конечно, впечатлен путешествиями в эти страны. Новой Зеландией вообще очарован. Прям сильно. Я подумал, если бы у меня было несколько жизней, одну я бы мог прожить в Новой Зеландии. Настолько это восхитительная и далекая от всего мира страна. Самодостаточная, яркая. И такой очень компактный и яркий южноамериканский Уругвай, который тоже стоит особняком от своих огромных соседей типа Бразилии и Аргентины и живет какой-то своей очень интересной жизнью.
Кстати, Монтевидео, столица Уругвая, чем-то мне напомнила своим покоем и размеренностью нашу любимую Ригу.
- О чем вы будете говорить на своем творческом вечере 19 ноября?
- Творческий вечер будет состоять из двух частей: ответы на вопросы и вопросы. Потому что я тоже хочу позадавать вопросы гостям, которые пришли. Я также соскучился по диалогу с рижанами. Мне очень важно услышать ответы на вопросы, которые меня волнуют. Может быть, ответить на вопросы, которые интересны зрителям. А вторая часть - это, собственно говоря, моменты счастья.
Это некий терапевтический сеанс, коллективный, когда мы будем слушать и смотреть истории счастья, вспоминать свои. И это точно нас сделает немного счастливее. Потому что этот рецепт, изобретенный Джоан Роулинг в книжке про Гарри Поттера, работает. Самые страшные существа на планете Земля - это дементоры - сущности, которые высасывают из человека все самое хорошее, все его радости. С дементорами можно бороться только одним способом - взмахнуть волшебной палочкой и вспомнить моменты, когда ты был по-настоящему счастлив. Вот этим, борьбой с дементорами, мы и будем заниматься во время творческого вечера.
Напомним, 19 ноября в 19:00 в большом зале кинотеатра Splendid Palace состоится авторский вечер Алекса Дубаса "Моменты счастья". Это будет его первый сольный проект после возвращения в Ригу.
Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом (в наушниках) на латышский язык. Билеты на мероприятие можно купить в сети Bulešu Serviss.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!