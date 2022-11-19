"Рига - мой дом": Алекс Дубас о путешествиях, возвращении и Москве, "которая ведет войну"

- Да, я был разочарован, какой стала Рига. Но надо понять, что это элемент ностальгии, который свойственен тем людям, которые растут и прибавляют годы. Конечно, я ее сравниваю с Ригой 90-х и начала 2000-х, когда я там жил. В этом смысле существенные изменения. Когда она развивалась и была на старте. Как и ее соседи - Эстония и Литва. Сейчас все выглядит по-другому. Даже на примере той же Эстонии. Я недавно бывал в Таллинне. Насколько это красивый (и даже сейчас) динамически развивающийся город.

В этой маленькой балтийской гонке Рига проиграла своим соседям.

Положительные изменения есть. Даже в той тишине и покое, которые сейчас есть в Риге. По сравнению с двухтысячными. Можно найти свою прелесть. Такая тихая, спокойная и милая Скандинавия. Где-то на крыше живет Карлсон. Мама готовит Малышу какао. Все размеренно и по расписанию. В этом же тоже есть какие-то плюсы. Почему нет? В этом я и вижу положительные изменения.

- В 2019 году вы собирались поехать в Уругвай и Новую Зеландию. Удалось ли вам это?