Для всех рецептурных лекарств внедрят единый механизм формирования наценки

В свою очередь, министр здравоохранения Хосам Абу Мери в ходе заседания неоднократно подчеркнул, что в этом вопросе есть несколько заинтересованных сторон, и чтобы найти компромисс, всем нужно работать открыто и "идти навстречу".

"Если мы хотим работать вместе, то надо работать открыто. Нельзя пугать общество тем, что единственной проблемой является НДС или что малые аптеки за пределами Риги будут закрыты - потому что это не так. Мы уже говорим о том, как изменить модель расценок малых аптек, особенно в сельской местности, где аптеки выполняют и социальную функцию", - сказал министр.

Ючковича ответила на это, что отрасль готова подать руку, а государство должно использовать и имеющиеся в его распоряжении инструменты, то есть НДС и перечень компенсируемых лекарств.

Абу Мери выразил готовность сотрудничать с отраслью "столько, сколько потребуется".

Министр здравоохранения на пресс-конференции после заседания правительства не стал говорить о том, насколько снизятся цены на лекарства, но отметил, что уже во второй половине этого года жители ощутят заметную разницу. Министерство планирует разработать поправки, в которых будут сделаны конкретные расчеты. Предполагается, что новая модель наценки будет прозрачной, соответственно придется пойти навстречу производителям и крупным торговым компаниям и снизить НДС, а также ввести потолок наценки, подчеркнул министр.

Говоря о расширении списка компенсируемых лекарств и разработке доклада, Абу Мери также отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями или хроническими заболеваниями ждут новых медикаментов, и министр надеется, что уже к концу весны новые лекарства могут поступить в Латвию.

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