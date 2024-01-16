Для всех рецептурных лекарств внедрят единый механизм формирования наценки

Министерство здравоохранения до 1 июля 2024 года разработает нормативное регулирование, призванное ввести единый механизм формирования наценки на все рецептурные лекарства с применением к ним компенсируемой наценки на лекарства, говорится в утвержденном во вторник правительством докладе о финансовой доступности лекарств.
Для всех рецептурных лекарств планируется разработать новую модель формирования наценок, которая должна снизить конечную цену лекарств для пациентов путем введения принципа формирования фиксированных наценок, в том числе принцип формирования платы за услугу фармацевтического ухода, и снизить зависимость аптек от крупных предприятий по оптовой торговле медикаментами, говорится в докладе Минздрава.
Конкретные решения и предложения по ограничениям наценки пока в докладе не указаны. Против этих замыслов в ходе обсуждения до сих пор активно возражали компании по оптовой торговле фармацевтической продукцией.
Минздрав хочет добиться, чтобы цена рецептурных лекарств, включенных в Латвийский реестр лекарств, не превышала цену реализации или оптовую цену производителя лекарств в Эстонии и Литве.
При выписывании рецептурных лекарств врач будет использовать в рецепте общее наименование лекарства, если только пациент не имеет медицинской обоснованной необходимости в применении лекарства с конкретным наименованием.
Министерство обязуется в сотрудничестве с Министерством финансов рассмотреть в процессе разработки основных направлений государственной налоговой политики на 2024-2027 годы возможность пересмотра ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на рецептурные лекарства, чтобы еще более снизить ее. В Латвии уже сейчас применяется пониженная ставка НДС в размере 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии она ниже и составляет 9% на все медикаменты, а в Литве - 5% на компенсируемые медикаменты, а к остальным медикаментам применяется стандартная ставка 21%.
До 1 апреля 2024 года Минздрав должен будет провести оценку запрета на применение скидок на рецептурные лекарства и условие, что цена рецептурных лекарств во всех аптеках одинаковая, и при необходимости разработать проекты нормативных актов с изменениями.
В сфере компенсации цен на лекарства планируется до 1 июля 2024 года разработать поправки в нормативные акты, установив, что размер компенсации в 50% для компенсируемых лекарств увеличивается до 75%.
В докладе предусмотрено, что Национальная служба здравоохранения (NVD) до 1 января 2025 года разработает предложения, которые позволят установить максимальный размер общих доплат пациента за рецептурные лекарства за один календарный год.
В свою очередь, до 1 апреля 2024 года должен быть пересмотрен перечень компенсируемых лекарств в рамках выделенного на 2024 год финансирования в случае принятия решений или внесения изменений в решения о включении лекарств в перечень. Кроме того, планируется пересмотреть условия для выписывания компенсируемых лекарств, в том числе индивидуальной компенсации, расширив полномочия специалистов и семейных врачей.
Будут разработаны предложения по облегченному включению препаратов-дженериков, биоподобных лекарств в перечень компенсируемых лекарств и, в случае необходимости, разработаны соответствующие проекты нормативных правовых актов.
До 1 января 2025 года планируется разработать предложения и необходимые для их внедрения проекты нормативных актов, определив, что аптеки с долей рынка свыше 10% должны создавать и содержать систему, которая сделает данные о запасах лекарств в аптеках доступными общественности в интернет-среде. Кроме того, предполагается поручить Государственному агентству лекарств улучшить обмен информацией об актуальных поставках лекарств, перебоях в поставках и доступности других лекарств равноценной эффективности.
До 1 июля 2024 года Минздрав планирует рассмотреть возможность введения разделения крупных предприятий по оптовой торговле лекарствами на предприятия полного и неполного ассортимента.
Кроме того, Минздрав планирует рассмотреть возможность укрепления роли фармацевта в первичном здравоохранении путем внедрения новых фармацевтических услуг с целью максимально эффективного использования ресурсов специалистов здравоохранения в повышении доступности услуг здравоохранения, улучшении результатов терапии населения и укреплении общественного здоровья.
Расходы NVD на реализацию предложенных в этом докладе мер по обеспечению доступности лекарств в 2024 году составят не более 2 503 864 евро, в 2025 году - не более 3 535 727 евро, в 2026 году и в дальнейшем ежегодно - не более 3 535 727 евро.
Минздрав отмечает в докладе, что предложенные изменения уже в короткие сроки обеспечат снижение цен на лекарства для пациентов примерно на 15-20%, а все включенные в список компенсируемых лекарств медикаменты будут компенсированы в размере не менее 75%. Кроме того, таким образом были бы введены равные принципы ценообразования на лекарства, как компенсируемые, так и на остальные рецептурные лекарства. Предложения Минздрава поспособствуют повышению доступности лекарств и информации, а также открытости и доверия пациентов к системе здравоохранения.
При разработке новой модели наценок на лекарства, по мнению Минздрава, важно способствовать развитию аптечных услуг, профессиональной независимости фармацевтов, что важно для повышения качества фармацевтических услуг. Во время разработки новой модели наценок Минздрав обещает привлечь к дискуссиям представителей фармацевтической отрасли.
Минздрав признает, что в Латвии выделенное государством финансирование на компенсацию лекарств является одним из самых низких среди стран Евросоюза (ЕС) и на 34% ниже, чем в Литве и Эстонии. Поэтому в латвийский список компенсируемых лекарств не включен ряд медикаментов, доступных пациентам в Эстонии и Литве.
Жители оплачивают из своих средств примерно половину от общего потребления лекарств в год, и основную часть амбулаторно применяемых лекарств.
Общие траты населения на лекарства составляют 255,81 млн евро без НДС на рецептурные лекарства, не включенные в список компенсируемых лекарств, 28,94 млн евро без НДС составляют доплаты пациентов за компенсируемые лекарства и 85,56 млн евро без НДС - расходы на безрецептурные лекарства.
Размер компенсации за приобретение лекарств зависит от диагноза и установлен в размере 50%, 75% или 100%.
Расходы на лекарства, не включенные в список компенсируемых лекарств или включенные в случае других диагнозов, пациенты должны покрывать из собственных средств.
Между тем представители Латвийской конфедерации работодателей и Латвийской ассоциации фармацевтического ухода на заседании правительства продолжили критиковать разработанный Минздравом доклад о повышении финансовой доступности лекарств.
Представители предпринимателей повторили прозвучавшие ранее аргументы о том, что нужно снизить НДС на лекарства и что государство должно финансово поддерживать участников отрасли, действующих в менее населенных регионах, то есть малые аптеки. Исполнительный директор ассоциации Кристине Ючковича сказала, что 20-процентное снижение цен на лекарства - "благородная, но невозможная цель". Для этого иностранным производителям пришлось бы снизить цену, а государству - снизить НДС, но ни одна из сторон не собирается этого делать. И расширение списка компенсируемых лекарств, по ее словам, довольно сложный процесс, а значит, он и не даст быстрого, ощутимого для населения результата.
В свою очередь, министр здравоохранения Хосам Абу Мери в ходе заседания неоднократно подчеркнул, что в этом вопросе есть несколько заинтересованных сторон, и чтобы найти компромисс, всем нужно работать открыто и "идти навстречу".
"Если мы хотим работать вместе, то надо работать открыто. Нельзя пугать общество тем, что единственной проблемой является НДС или что малые аптеки за пределами Риги будут закрыты - потому что это не так. Мы уже говорим о том, как изменить модель расценок малых аптек, особенно в сельской местности, где аптеки выполняют и социальную функцию", - сказал министр.
Ючковича ответила на это, что отрасль готова подать руку, а государство должно использовать и имеющиеся в его распоряжении инструменты, то есть НДС и перечень компенсируемых лекарств.
Абу Мери выразил готовность сотрудничать с отраслью "столько, сколько потребуется".
Министр здравоохранения на пресс-конференции после заседания правительства не стал говорить о том, насколько снизятся цены на лекарства, но отметил, что уже во второй половине этого года жители ощутят заметную разницу. Министерство планирует разработать поправки, в которых будут сделаны конкретные расчеты. Предполагается, что новая модель наценки будет прозрачной, соответственно придется пойти навстречу производителям и крупным торговым компаниям и снизить НДС, а также ввести потолок наценки, подчеркнул министр.
Говоря о расширении списка компенсируемых лекарств и разработке доклада, Абу Мери также отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями или хроническими заболеваниями ждут новых медикаментов, и министр надеется, что уже к концу весны новые лекарства могут поступить в Латвию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!