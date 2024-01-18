Некоторые депутаты Сейма тоже получат компенсацию по ипотечным кредитам

Каждый пятый депутат Сейма получит компенсацию за возросшие проценты по ипотечным кредитам. При этом некоторые из них и не знали, что проголосовали за их автоматическое выделение, пишет журнал Ir.
В декабре прошлого года Сейм в подавляющим большинством решил поддержать получателей ипотечных кредитов - компенсировать часть процентных платежей, которые у многих резко выросли вместе со ставкой Euribor.
Закон предусматривает, что 30% уплаченных в течение года процентов Служба государственных доходов раз в квартал будет возвращать заемщикам.
Деньги на это государство получит от нового сбора с банков, так как те в прошлом году неплохо заработали - за одиннадцать месяцев 657 млн евро.
В публичных декларациях не видно, сколько депутатов Сейма имеют ипотечные кредиты и какова будет их выгода от новой компенсации, поэтому издание Ir решило это выяснить.
Из 36 депутатов, задекларировавших долговые обязательства, 20 признали наличие у них ипотеки, однако четверо отказались это уточнить. Еще несколько депутатов либо уже погасили долг, либо их кредит не является ипотекой и компенсации за него не предусмотрены.
"Я латыш обыкновенный. У каждой молодой семьи по ипотеке", - говорит Эдвард Смилтенс.
"Конечно, это жилье нашей семьи, рядовая квартира", - комментирует Антонина Ненашева.
Они с мужем за год половину кредита уже погасили, но при этом "все свои накопления вложили, чтобы не платить те огромные проценты".
Зане Скуиня-Рубене тоже погасила значительную часть кредита, около 40 тысяч: "Мы с мужем хотим довольно быстро расплатиться, на этом и концентрируемся".
Гунарс Кутрис признает, что в год выплачивает по жилищному кредиту около 10 тысяч, включая выросшие на "полную катушку" процентные платежи.
А вот Янис Витенбергс, взявший ипотеку на покупку единственного жилья, более подробно ничего комментировать не пожелал.
Он был среди тех депутатов, которые во время дебатов в Сейме пришли к выводу, что в конце концов от этой идеи остался только "чик", так как следовало бы компенсировать хотя бы половину суммы кредитных процентов.
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