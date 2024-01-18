Некоторые депутаты Сейма тоже получат компенсацию по ипотечным кредитам

В декабре прошлого года Сейм в подавляющим большинством решил поддержать получателей ипотечных кредитов - компенсировать часть процентных платежей, которые у многих резко выросли вместе со ставкой Euribor.

Закон предусматривает, что 30% уплаченных в течение года процентов Служба государственных доходов раз в квартал будет возвращать заемщикам.

Деньги на это государство получит от нового сбора с банков, так как те в прошлом году неплохо заработали - за одиннадцать месяцев 657 млн евро.

В публичных декларациях не видно, сколько депутатов Сейма имеют ипотечные кредиты и какова будет их выгода от новой компенсации, поэтому издание Ir решило это выяснить.

Из 36 депутатов, задекларировавших долговые обязательства, 20 признали наличие у них ипотеки, однако четверо отказались это уточнить. Еще несколько депутатов либо уже погасили долг, либо их кредит не является ипотекой и компенсации за него не предусмотрены.

"Я латыш обыкновенный. У каждой молодой семьи по ипотеке", - говорит Эдвард Смилтенс.

"Конечно, это жилье нашей семьи, рядовая квартира", - комментирует Антонина Ненашева.