Жертва вместе со всей труппой. История актрисы из Латвии в Театре им. М. Чехова

Исторические данные свидетельствуют, что в ходе этих операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни - расстрелу.

"Я принимала участие в фильме Дависа Симаниса о Марии Лейко, с сожалением признаюсь, что я действительно не знала о такой личности. Мне даже было стыдно, что я не знала".

"Как будто многие отмечают, что мы визуально похожи. Мне это интересно в том смысле, чтобы прикоснуться. Больше я ничего не смогу сделать, кроме как прикоснуться к ее такой личности и угадать, какой она могла бы быть. Представить и попытаться оживить ее", - признается Инесе.