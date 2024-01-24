Фото ⟩ "Это как надо было накосячить?!" В Таллинне появился огромный плакат с интересной надписью

В Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтичный плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языках: "Анечка, прости меня, пожалуйста!" (Anna, palun ANDESTA mulle!). Красуется надпись с двух сторон моста - со стороны выезда из Ласнамяэ и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.

На Нарвском шоссе жители столицы сегодня утром тоже увидели плакат для таинственной Анечки Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Плакаты романтичного содержания то и дело появляются на мосту Лаагна-теэ. Как правило, у горожан они откликаются в сердцах нежными нотками, а еще пробуждают интерес и расследовательский азарт. Невольно начинаешь думать: кто же герои этой драматичной истории?

Остается только гадать, кто на этот раз изменил обыденность на улицах столицы и наполнил ее магией любви.