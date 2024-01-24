Фото ⟩ "Это как надо было накосячить?!" В Таллинне появился огромный плакат с интересной надписью

Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжают по Лаагна-теэ (Таллинн), невольно появляется улыбка. Женщины вздыхают: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеиваются: это же как надо было накосячить?! А причиной тому - большой плакат, который вывесили на мосту, пишет Limon.ee.
В Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтичный плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языках: "Анечка, прости меня, пожалуйста!" (Anna, palun ANDESTA mulle!). Красуется надпись с двух сторон моста - со стороны выезда из Ласнамяэ и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.
Плакаты романтичного содержания то и дело появляются на мосту Лаагна-теэ. Как правило, у горожан они откликаются в сердцах нежными нотками, а еще пробуждают интерес и расследовательский азарт. Невольно начинаешь думать: кто же герои этой драматичной истории?
Остается только гадать, кто на этот раз изменил обыденность на улицах столицы и наполнил ее магией любви.
Limon.ee посмотрел на сайтах, которые занимаются созданием баннеров, и выяснил, что такой плакат мог обойтись провинившемуся в 160 евро, учитывая, что он висит с двух сторон моста. Ну, не так и дорого, оказывается, если не все районы города охватывать.
Это далеко не первый случай, когда жители Эстонии вывешивают публичные извинения на мосту. Так, в 2020 году Мартин Репинский, депутат парламента и бывший мэр Йыхвиского самоуправления, выразил свои чувства на плакате, вывесив в центре Йыхви большой плакат с выражением любви к своей невесте Екатерине Васильевой. "Катюшечка, я люблю тебя!" - гласила яркая надпись.
"Если в какой-то момент я почувствую, что хочу выразить свои чувства таким публичным способом, я это сделаю. В тот момент у меня возникло такое желание - больше ничего", - объяснил тогда Репинский.
Иногда городские рекламные щиты выступают не только площадкой для извинений. Так, летом прошлого года жителей столицы привлек плакат на Лаагна-теэ, заказчик которого обратился к девушке с романтическим предложением: "Ася, пойдем на свидание!".
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