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Фото ⟩ "Это как надо было накосячить?!" В Таллинне появился огромный плакат с интересной надписью

Светлана Карабут Константин Седнев
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Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжают по Лаагна-теэ (Таллинн), невольно появляется улыбка. Женщины вздыхают: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеиваются: это же как надо было накосячить?! А причиной тому - большой плакат, который вывесили на мосту, пишет Limon.ee

В Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтичный плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языках: "Анечка, прости меня, пожалуйста!" (Anna, palun ANDESTA mulle!). Красуется надпись с двух сторон моста - со стороны выезда из Ласнамяэ и со стороны въезда на Лаагна-теэ из центра города. Наверное, чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.

На Нарвском шоссе жители столицы сегодня утром тоже увидели плакат для таинственной Анечки
На Нарвском шоссе жители столицы сегодня утром тоже увидели плакат для таинственной Анечки Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Плакаты романтичного содержания то и дело появляются на мосту Лаагна-теэ. Как правило, у горожан они откликаются в сердцах нежными нотками, а еще пробуждают интерес и расследовательский азарт. Невольно начинаешь думать: кто же герои этой драматичной истории?

Остается только гадать, кто на этот раз изменил обыденность на улицах столицы и наполнил ее магией любви.

Limon.ee посмотрел на сайтах, которые занимаются созданием баннеров, и выяснил, что такой плакат мог обойтись провинившемуся в 160 евро, учитывая, что он висит с двух сторон моста. Ну, не так и дорого, оказывается, если не все районы города охватывать.

Плакат, который вывесил Мартин Репинский для своей возлюбленной в 2020 году
Плакат, который вывесил Мартин Репинский для своей возлюбленной в 2020 году Фото: Lugeja pilt

Это далеко не первый случай, когда жители Эстонии вывешивают публичные извинения на мосту. Так, в 2020 году Мартин Репинский, депутат парламента и бывший мэр Йыхвиского самоуправления, выразил свои чувства на плакате, вывесив в центре Йыхви большой плакат с выражением любви к своей невесте Екатерине Васильевой. "Катюшечка, я люблю тебя!" - гласила яркая надпись.

"Если в какой-то момент я почувствую, что хочу выразить свои чувства таким публичным способом, я это сделаю. В тот момент у меня возникло такое желание - больше ничего", - объяснил тогда Репинский.

Иногда городские рекламные щиты выступают не только площадкой для извинений. Так, летом прошлого года жителей столицы привлек плакат на Лаагна-теэ, заказчик которого обратился к девушке с романтическим предложением: "Ася, пойдем на свидание!".

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