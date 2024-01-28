Борис Акунин: "Я много лет говорю, что путинский режим - мой враг"

"Я давно был готов, что мои книжки в России запретят", - сказал популярный писатель, японист и переводчик Борис Акунин в интервью на YouTube-канале "Это Осетинская. (Русские норм!)" для интернет-издания The Bell.
18 декабря 2023 года Росфинмониторинг включил писателя Бориса Акунина (наст. имя - Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов. После Генпрокуратура России завела против него уголовное дело по статьям "за фейки" и "об оправдании терроризма". В России его книги перестали продаваться и издаваться.
"Мне было понятно, что это произойдет. Это произошло позже, чем я предполагал. В самом событии ничего удивительного нет. Оно даже естественно. Я много лет говорю и пишу, что путинский режим, путинское государство, с моей точки зрения, мой враг. В конце концов, совершенно естественно, что это государство и меня объявило своим врагом. Тут удивляться нечему. Они выбрали для этого какую-то странную и подлую форму, но чего вы ждете от противного и подлого режима? Они по-другому не умеют работать", - отметил Акунин в беседе с Елизаветой Осетинской.
По его словам, он не понял, что говорит с пранкером, после чего его объявили "иноагентом". Хотя Акунин подчеркивает, что он и до этого высказывался критически по отношению к путинскому режиму. Можно было раньше взять его любое публичное высказывание.
Сейчас Акунин с большим сочувствием относится к творческим людям в России. У них остается меньше возможностей сохранять чувство собственного достоинства: "Эта машина устроена таким образом, что она разгоняется, набирает обороты. Им будет мало, чтобы человек молчал. Надо будет ритуально целовать дьявола в задницу".
Борис Акунин - писатель, японист и переводчик, автор нескольких десятков романов, в том числе серии детективов об Эрасте Фандорине и десяти томов проекта "История Российского государства". Не раз становился одним из самых популярных и много лет держался среди 20 наиболее издаваемых в России писателей.
Видео: Интервью с Борисом Акуниным
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