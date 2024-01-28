Борис Акунин: "Я много лет говорю, что путинский режим - мой враг"

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг включил писателя Бориса Акунина (наст. имя - Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов. После Генпрокуратура России завела против него уголовное дело по статьям "за фейки" и "об оправдании терроризма". В России его книги перестали продаваться и издаваться.

"Мне было понятно, что это произойдет. Это произошло позже, чем я предполагал. В самом событии ничего удивительного нет. Оно даже естественно. Я много лет говорю и пишу, что путинский режим, путинское государство, с моей точки зрения, мой враг. В конце концов, совершенно естественно, что это государство и меня объявило своим врагом. Тут удивляться нечему. Они выбрали для этого какую-то странную и подлую форму, но чего вы ждете от противного и подлого режима? Они по-другому не умеют работать", - отметил Акунин в беседе с Елизаветой Осетинской.