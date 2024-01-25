Фото ⟩ Риск сальмонеллы. Lidl Latvija отозвал из продажи несколько продуктов из халвы

Lidl сообщает, что компания Elis Ali Eski отзывает свой продукт Crownfield - халва с семенами кунжута и вкусом ванили, 100 г, и Crownfield - кунжутная халва с арахисом и изюмом, 100 г.

Фото: Lidl Latvija

Представители Lidl Latvija сообщают, что в упомянутых продуктах возможно микробиологическое загрязнение - сальмонелла. В связи с этим Lidl призывает клиентов это учитывать и данные продукты не употреблять.

Представители супермаркета отмечают, что они уже изъяли упомянутые продукты из халвы Crownfield.

"Покупатели могут вернуть приобретенные продукты во всех магазинах Lidl. Их стоимость будет полностью возвращена даже без предъявления чека на покупку", - говорится в сообщении компании.

Отзыв распространяется только на вышеупомянутые продукты Crownfield и "никоим образом" не относится к другим купленным в Lidl Latvija продуктам, сообщает предприятие.

Elis Ali Eski и Lidl приносят извинения затронутым этим потребителям за причиненные неудобства.

При возникновении дополнительных вопросов компания просит звонить в клиентский сервис Lidl по телефону 8000 5888 или писать на электронную почту klientu.serviss@lidl.lv.

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