Страховщики: средняя компенсация за поврежденное в выбоине колесо достигает 700 евро

В 2023 году более 200 000 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации по заявлениям If KASKO за повреждение шин или дисков, вызванное выбоинами. Хотя средняя выплачиваемая компенсация составляет 700 евро, ущерб для одного автомобиля может составлять от ста до нескольких тысяч евро в зависимости от марки автомобиля, размера и марки шин и дисков, сообщили RUS TVNET в компании.

Принимая во внимание погодные условия и дорожную ситуацию на сегодняшний день, руководитель Отдела транспортного возмещения If Гиртс Кублиньш призывает: "Если вовремя заметили выбоину, постепенно снижайте скорость, убедитесь в зеркале заднего вида, что по соседней полосе не едет автомобиль, и только тогда поменяйте полосу. Бывает, что водители, увидев выбоину, сразу же совершают резкие движения, и тогда может произойти дорожно-транспортное происшествие. Чтобы этого не произошло, при управлении автомобилем нужно не забывать думать на пару шагов вперед".

Однако если вам доведется въехать в лужу, под которой находится выбоина, Кублиньш рекомендует проезжать ее медленно и спокойно, учитывая закон гравитации – чем меньше скорость, тем меньше повреждений автомобилю будет причинено. В противном случае, если вы въедете в лужу стремительно, можете оставить в ней не только номерной знак, но и другие детали автомобиля.

Водителям также рекомендуется позаботиться о наличии в автомобиле запасного колеса и аварийного треугольника.

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