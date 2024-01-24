Видео ⟩ На проспекте Вецакю и Яунциема гатве несколько десятков машин пробили шины в глубоких ямах

Утром в среду в Вецмилгрависе со включенными аварийками в ряд стояли несколько автомобилей. У всех машин были повреждены шины из-за глубоких ям. Водители, злясь на ужасное состояние дорог, ждали прибытия полиции, сообщает передача Degpunktā. Речь идет об участке дороги на проспекте Вецакю. В свою очередь в среду вечерам идентичная ситуация возникла там же неподалеку - на Яунциема гатве, о чем свидетельствует опубликованная в соцсетях информация.