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Видео ⟩ На проспекте Вецакю и Яунциема гатве несколько десятков машин пробили шины в глубоких ямах

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в среду в Вецмилгрависе со включенными аварийками в ряд стояли несколько автомобилей. У всех машин были повреждены шины из-за глубоких ям. Водители, злясь на ужасное состояние дорог, ждали прибытия полиции, сообщает передача Degpunktā. Речь идет об участке дороги на проспекте Вецакю. В свою очередь в среду вечерам идентичная ситуация возникла там же неподалеку - на Яунциема гатве, о чем свидетельствует опубликованная в соцсетях информация.

Об "американских горках" на проспекте Вецакю люди друг друга предупреждали при помощи соцсетей. На опубликованных фотографиях и видеозаписях водители автомобилей гневно указывали на участки дороги, "украшенные" опасными выбоинами.

"Я просто в шоке. На заправке эвакуатор, уже проходит эвакуация машин. У друзей колес больше нет. У меня вообще нет слов", - 

пожаловался на видео один из водителей.

"У меня, как результат, передняя правая шина просто лопнула. Там ничего уже заклеить нельзя. У девушки две шины. Ничего нельзя починить",

- рассказал Алексей.

В свою очередь Георг, который остался без передних шин, дополнил:

"К тому же, я ехал и уже видел там аварийки, снизил скорость максимум до 20 километров в час, я заехал и сразу же понял, что резине и дискам все, "чау".

Неприятная яма хорошо спряталась и вводила в заблуждение даже опытных водителей. Дождевая вода успешно замаскировала края разбитого асфальта. Увидев, что команда Degpunktā использует ветку дерева, чтобы определить глубину ямы, дорожные полицейские пришли на помощь и предложили соответствующее измерительное устройство.

По линейке, одолженной у сотрудницы дорожной полиции, можно было судить, что глубина ямы составляет десять сантиметров.

Идентичная ситуация вечером в среду возникла на Яунциема гатве, где шины за короткий период времени пробили минимум 17 машин.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: 

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