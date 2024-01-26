Рижская дума призывает водителей активно сообщать о выбоинах на городских улицах

В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 Вайводс отметил, что в неблагоприятных погодных условиях на устаревшем дорожном покрытии быстро образуются выбоины. Несколько участков улиц, на которых образовались ямы, планировалось ремонтировать в следующем году.

Он также признал, что прошлым летом многие улицы и их участки не были отремонтированы из-за политических дрязг.

"Вопрос в том, готовы ли сейчас политики посмотреть в глаза тем водителям, которые прокололи шины из-за выбоин", - сказал Вайводс.

Он призвал водителей быть осторожными и не заезжать в лужи, в которых могут быть выбоины. Также столичная дума призывает водителей и всех горожан активно сообщать о выбоинах, требующих срочного устранения.

В настоящее время в Риге интенсивно ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. На этой неделе из-за оттепели на многих улицах образовались огромные лужи, часто с выбоинами, которые представляют опасность для движения.

Наиболее критическая ситуация сложилась на улицах Бикерниеку, Яунциема гатве, Милгравя и проспекте Виестура.

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