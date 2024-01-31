По словам Дмитрия Пескова, такие обвинения "не имеют оснований и представляют собой попытку дискредитировать оппозиционно настроенного политика". Кремль считает, что деятельность Жданок всегда была открытой и прозрачной.

Также Песков заявил, что Россия "категорически осуждает" расследование, которое Европейский парламент начал в связи с обвинениями депутата от Латвии Татьяны Жданок в связях с российскими спецслужбами.

Президент Европарламента Роберта Метсола "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Жданок и передала дело в Консультативный комитет по кодексу поведения, сообщил Deutsche Welle (DW) официальный представитель Метсолы Иржи Лаас.

"Это означает, что в Европарламенте начато расследование", - пояснил он. Метсола также поднимет этот вопрос на конференции председателей 31 января.

Конференция председателей - это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами. В состав конференции председателей входят президент Европарламента и лидеры политических групп.

В пресс-службе Европарламента на вопрос DW ответили, что не желают комментировать обвинения, выдвинутые против евродепутата, но заявили, что обвинения некоторое время назад уже прозвучали в стране, которую представляет Жданок, то есть в Латвии. "Мы подчеркиваем, что на всех членов Европарламента распространяются одни и те же правила независимости мандата и этики, - добавили в пресс-службе. - Как и все депутаты, член ЕП также несет ответственность перед избирателями".

За нарушения кодекса поведения председатель ЕП может применить санкции, которые объявляются на пленарном заседании. При этом решение об увольнении депутата Европарламента принимают компетентные органы его страны.

Согласно расследованию российской независимой организации журналистских расследований The Insider, проведенному совместно с эстонскими, латвийскими и шведскими журналистами, Жданок активно переписывалась с российскими гражданами, которые, вероятно, являются сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Помимо прочего, она отправляла им отчеты о своей деятельности. В основе расследования лежит взломанная электронная переписка Жданок.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!