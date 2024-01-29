Утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.
Согласно просочившимся материалам, сначала в течение нескольких лет Жданок регулярно обменивалась электронными письмами с гражданином России Дмитрием Гладеем, который работал в ФСБ. Его роль в последние десятилетия заключалась в том, чтобы представлять Россию в организациях по наблюдению за выборами, которые легитимизировали проблемные выборы в странах, представляющих интерес для России, например, в аннексированном Крыму в 2014 году, где Жданок вместе с другими дружественными Кремлю евродепутатами выдавала себя за "наблюдателя" от Запада.
В письмах ФСБ Жданок отчитывалась, например, о таких мероприятиях, как слушания в Европарламенте, на которых присутствующие критиковали якобы агрессивные действия эстонских властей против демонстрантов в связи с переносом Бронзового солдата, организации лагеря "антифашистов" из Латвии и Эстонии, подготовке к празднованию 9 мая в 2010 году, на что она просила 6000 долларов США на покупку 10 000 метров георгиевских ленточек для раздачи участникам празднования в латвийских городах и 1500 долларов США на переиздание сборника военных песен, чтобы раздать их ветеранам.
Жданок не ответила Re:Baltica, получила ли она тогда эти деньги, но указала, что знакома с Гладеем с 1970-х годов, когда они вместе студентами бывали на Кавказе. Они продолжали встречаться в Санкт-Петербурге, где жили Гладей и его жена, и в Риге, когда дочь Гладея вышла замуж за жителя Латвии. Гладей работал в секретариате Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ), а она как депутат Европарламента посещала ее мероприятия в Петербурге. С 2014 по 2019 год Жданок приглашала представителей ассамблеи на несколько конференций, которые организовывала в Брюсселе.
Согласно документам, попавшим в распоряжение The Insider, Жданок поддерживала регулярные контакты с сотрудником ФСБ на протяжении как минимум восьми лет - вплоть до 2013 года. Ситуация изменилась в сентябре 2013 года, когда Гладий переслал письмо евродепутата на новый адрес электронной почты, а несколько месяцев спустя виртуально познакомил Жданок с неким Сергеем Красиным, которому она затем писала напрямую.
Как выяснил The Insider, фамилия Красин была псевдонимом. Журналисты пришли к выводу, что им мог быть Сергей Бельтюков, офицер ФСБ из Санкт-Петербурга. Утечка переписки показала, что Жданок поддерживала контакты с ним по крайней мере до января 2017 года.
Как отмечает Re:Baltica, Гладей и Бельтюков - не единственные сотрудники ФСБ, с которыми контактировала Жданок. Весной 2014 года, когда Россия уже аннексировала Крым, Жданок просила посольство Бельгии в России выдать шенгенскую визу некоему Артему Курееву, чтобы он мог посетить Европарламент. Эта информация содержится в решении эстонского суда, который в 2022 году осудил самопровозглашенного "эстонского омбудсмена по правам человека" Сергея Середенко за действия, угрожающие государству. В приговоре Куреев был назван сотрудником российских спецслужб и одним из кураторов Середенко.
Жданок поддерживала контакты с еще одним сотрудником ФСБ - Георгием Мурадовым.
В 2009 году в передаче Nekā personīga на телеканале TV3 был показан сюжет о том, как Мурадов, в то время представитель московской мэрии, приехал в Ригу и убеждал местных русских голосовать за Жданок на выборах в Европарламент. В настоящее время Мурадов является заместителем руководителя российской организации "Россотрудничество" в оккупированном Крыму и находится под санкциями США за антиукраинскую деятельность.
Несмотря на то, что Жданок просила у ФСБ деньги на свою деятельность и связанные с ней организации также получали финансирование из Москвы, представитель латвийской службы безопасности, пожелавший остаться анонимным, сказал Re:Baltica, что Жданок, скорее всего, сотрудничала по идеологическим причинам, а не ради денег.
"Ей не нужны были деньги. У нее было достаточно денег как у депутата Европарламента, и она тратила из своих личных средств", - сказал он.
После публикации Re:Baltica Жданок выступила с заявлением для СМИ, в котором подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.
Жданок считает, что Re:Baltica, требуя от нее ответов на присланные вопросы, пытается запугать ее перед одним из организуемых ею мероприятий в память о жертвах Холокоста, на котором также будет представлен фильм о Рижском гетто, а затем состоится "дискуссия о возрождении неофашизма в странах-членах ЕС, в том числе в Латвии".
"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои коллеги-единомышленники продолжаем и будем продолжать использовать трибуну Европарламента для борьбы с неофашизмом. Обвинения в моих контактах с некоторым людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают, - говорится в заявлении Жданок. Она также напоминает, что ее имени не было в так называемых мешках ЧК, в отличие от многих известных политиков, так как она не сотрудничала и не сотрудничает ни с какими спецслужбами.
В Службе государственной безопасности (VDD) на вопросы Re:Baltica о том, чем для евродепутата могут закончиться разоблачения о сотрудничестве со спецслужбами враждебной страны, ответили, что закон предусматривает ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности только с 2016 года и применить его задним числом нельзя. В то же время СГБ будет оценивать одно из электронных писем Жданок, датированное 2017 годом, когда ответственность уже предусмотрена.
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