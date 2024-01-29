Жданок не ответила Re:Baltica, получила ли она тогда эти деньги, но указала, что знакома с Гладеем с 1970-х годов, когда они вместе студентами бывали на Кавказе. Они продолжали встречаться в Санкт-Петербурге, где жили Гладей и его жена, и в Риге, когда дочь Гладея вышла замуж за жителя Латвии. Гладей работал в секретариате Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ), а она как депутат Европарламента посещала ее мероприятия в Петербурге. С 2014 по 2019 год Жданок приглашала представителей ассамблеи на несколько конференций, которые организовывала в Брюсселе.

Согласно документам, попавшим в распоряжение The Insider, Жданок поддерживала регулярные контакты с сотрудником ФСБ на протяжении как минимум восьми лет - вплоть до 2013 года. Ситуация изменилась в сентябре 2013 года, когда Гладий переслал письмо евродепутата на новый адрес электронной почты, а несколько месяцев спустя виртуально познакомил Жданок с неким Сергеем Красиным, которому она затем писала напрямую.

Как выяснил The Insider, фамилия Красин была псевдонимом. Журналисты пришли к выводу, что им мог быть Сергей Бельтюков, офицер ФСБ из Санкт-Петербурга. Утечка переписки показала, что Жданок поддерживала контакты с ним по крайней мере до января 2017 года.