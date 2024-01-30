Президент Европарламента Роберта Метсола воспринимает обвинения против Жданок "очень серьезно" и передала дело в Консультативный комитет по кодексу поведения, заявил в понедельник, 30 января, официальный представитель Метсолы Иржи Ласс немецкой общественной телекомпании Deutsche Welle (DW).

"Это означает, что в Европарламенте начато расследование", - пояснил он. Метсола также поднимет этот вопрос для обсуждения на конференции председателей в среду, 31 января.

Конференция председателей является политическим органом ЕП, который отвечает за отношения с другими институтами ЕС и парламентами стран-членов. Конференция состоит из председателя ЕП и лидеров фракций.

В свою очередь, в пресс-службе ЕП на вопрос DW ответили, что не хотят комментировать обвинения, выдвинутые в адрес депутата, но заявили, что обвинения некоторое время назад уже прозвучали в стране, которую представляет Жданок, то есть в Латвии. "Мы подчеркиваем, что на всех членов Европарламента распространяются одни и те же правила независимости мандата и этики, - добавили в пресс-службе. - Как и все депутаты, член ЕП также несет ответственность перед избирателями".

За нарушения кодекса поведения председатель ЕП может применить санкции, которые объявляются на пленарном заседании. При этом решение об увольнении депутата Европарламента принимают компетентные органы его страны.

Согласно расследованию российской независимой организации журналистских расследований The Insider, проведенному совместно с эстонскими, латвийскими и шведскими журналистами, Жданок активно переписывалась с российскими гражданами, которые, вероятно, являются сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Помимо прочего, она отправляла им отчеты о своей деятельности. В основе расследования лежит взломанная электронная переписка Жданок.

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