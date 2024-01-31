Элвис Мерзликин о победе всухую: "Дело не только во мне"

Ранее сообщалось, что Мерзликин во вторник отразил 21 бросок и помог "Коламбус Блю Джекетс" обыграть "Сент-Луис Блюз" со счетом 1-0 (0-0, 0-0, 1-0).

"Это было невероятно, я очень рад, и это отличный способ начать перерыв в Матче звезд", - признался вратарь, которого назвали первой звездой игры.

Элвис Мерзликин также похвалил своих партнеров по команде, отметив, что они много блокировали удары и хорошо двигались.

"Для меня очень много значит "сухая" игра, - добавил латвийский вратарь. - И дело не только во мне, дело во всей команде. Раньше в нескольких играх у нас было преимущество, но в итоге мы его потеряли. Это большое событие не только для меня, но и для всей команды. Я бы не сделал этого без помощи моих товарищей по команде".

Это был первый "сухой" матч Мерзликина в этом сезоне и десятый в его карьере. В последний раз латвийский вратарь оставался непобежденным в игре НХЛ более двух лет назад - 13 января 2022 года, когда он отразил 31 бросок в победном матче против "Каролины Харрикейнз", который завершился со счетом 6:0.

В этом сезоне Мерзликин сыграл в 28 матчах, выиграл девять, пропустил в среднем 3,22 шайбы за игру, отразил 90,3% бросков и провел одну "сухую" игру.

С 42 очками в 50 матчах "Блю Джекетс" занимают 15-е место в Восточной конференции.

Свой следующий матч команда "Коламбус" проведет только 10 февраля, уже после Матча всех звезд НХЛ, когда встретится дома с хоккеистами "Тампа Бэй Лайтнинг".

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