Latvijas Pasts отказалась от планов закрытия десятков почтовых отделений

Компания планировала реорганизовать десятки почтовых отделений по всей стране, что означало бы закрытие многих почтовых отделений. Этот план вызвал возмущение общественности, и Министерство сообщения поручило Latvijas Pasts пересмотреть план.

Министр сообщения Каспар Бришкенс подтвердил Латвийскому телевидению, что план реорганизации приостановлен.

Пока еще не достигнуто соглашение о том, будут ли сохранены все почтовые отделения, которые первоначально планировалось закрыть. Пока будут оцениваться дальнейшие действия, Latvijas Pasts будет консультироваться с самоуправлениями.

Беате Краузе-Чеботаре высказала мнение, что один из вариантов - сохранить все отделения, но выразила сомнение, что это будет окончательным решением. Рассматривается возможность сохранить почтовые отделения только в областных центрах.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Гирт Дубкевич заявил, что Latvijas Pasts должна "модернизироваться, но не должна руководствоваться только прибылью и без четкой стратегии альтернатив".

Уже сообщалось, что Latvijas Pasts планировала закрыть или реорганизовать 105 из 176 почтовых отделений. Это вызвало возмущение в обществе, на сайте manabalss.lv начали собирать подписи за отмену решения.

Беате Краузе-Чеботаре признала, что государственное предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Поддерживая существующую сеть, компании пришлось бы работать в убыток.

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