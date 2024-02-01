Latvijas Pasts отказалась от планов закрытия десятков почтовых отделений

Председатель правления Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре сообщила Латвийскому телевидению, что план по закрытию почтовых отделений приостановлен. Об этом сообщает новостной портал LSM.LV.
Компания планировала реорганизовать десятки почтовых отделений по всей стране, что означало бы закрытие многих почтовых отделений. Этот план вызвал возмущение общественности, и Министерство сообщения поручило Latvijas Pasts пересмотреть план.
Министр сообщения Каспар Бришкенс подтвердил Латвийскому телевидению, что план реорганизации приостановлен.
Пока еще не достигнуто соглашение о том, будут ли сохранены все почтовые отделения, которые первоначально планировалось закрыть. Пока будут оцениваться дальнейшие действия, Latvijas Pasts будет консультироваться с самоуправлениями.
Беате Краузе-Чеботаре высказала мнение, что один из вариантов - сохранить все отделения, но выразила сомнение, что это будет окончательным решением. Рассматривается возможность сохранить почтовые отделения только в областных центрах.
Парламентский секретарь Министерства сообщения Гирт Дубкевич заявил, что Latvijas Pasts должна "модернизироваться, но не должна руководствоваться только прибылью и без четкой стратегии альтернатив".
Уже сообщалось, что Latvijas Pasts планировала закрыть или реорганизовать 105 из 176 почтовых отделений. Это вызвало возмущение в обществе, на сайте manabalss.lv начали собирать подписи за отмену решения.
Беате Краузе-Чеботаре признала, что государственное предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Поддерживая существующую сеть, компании пришлось бы работать в убыток.
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