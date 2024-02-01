Начат сбор подписей с целью остановить закрытие почтовых отделений

В настоящее время под инициативой подписались более 2000 жителей.

В Латвийском профсоюзе работников связи пояснили, что сбор подписей начат, так как решение о закрытии отделений принято поспешно, не хватает социального плана и не было дискуссии.

"У нас консультации [по вопросу о закрытии почтовых отделений] с работодателем начинаются завтра. И тут представьте себе наше мнение и недоумение, когда в прессе уже рассказывается о 105 почтовых отделениях. Это неприемлемо для профсоюза. Инициатива на manabalss.lv подана еще и потому, что почту заставляют модернизироваться, а правовое регулирование осталось таким, каким было для рынка, основным сегментом которого были письма.

Обращаем внимание общественности на то, что нужно менять закон о почте адекватно ситуации. Необходимо создать современное правовое регулирование, способное компенсировать эти услуги. А не измерять рентабельность такими услугами, которые на самом деле не подвержены рентабельности.

Пакомат не может их заменить, как не сможет и доставка на дом. Ведь местом оказания универсальной услуги является отделение со всем устройством и оборудованием. Такие мелочи, которые работники очень хорошо знают, не были учтены ", - сказала представитель профсоюза Ирена Лиепиня.

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