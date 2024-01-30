Latvijas Pasts попала в крайне тяжелую финансовую ситуацию

Финансовое положение VAS Latvijas Pasts в настоящее время крайне тяжелое, признала во вторник, 30 января, в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Беате Краузе-Чеботаре.
Краузе-Чеботаре пояснила, что доходы Latvijas pasts сокращаются: так, к примеру, остановился транзитный поток, который был одним из основных источников дохода почты. Также с каждым годом значительно снижается популярность универсальных почтовых услуг, таких как отправка писем и подписка на прессу. В то же время растет давление с целью повышения заработной платы работникам.
Также Краузе-Чеботаре отметила, что Latvijas Pasts является не государственным учреждением, а принадлежащим государству предприятием, поэтому оно должно не выполнять социальные функции, а работать с прибылью или без убытков.
"Невозможно сократить количество средств или работников пропорционально уменьшению количества выписываемой прессы и писем. В результате Latvijas Pasts находится в тяжелом финансовом положении, потому что фактически без преобразования отделов и с сохранением физических отделов почта будет работать с убытками, что значит, что нам придется обращаться к государству и правительству и просить о дополнительном финансировании", - сказала Краузе-Чеботаре.
Она также отметила, что сейчас было бы слишком громко говорить о том, что Latvijas Pasts грозит неплатежеспособность, но если ситуация не разрешится, то это будет вопросом 2-3 лет.
Министр транспорта Каспар Бришкенс заявил во вторник, 30 января, в интервью передаче "900 секунд" на TV3, что относительно планов Latvijas pasts о закрытии филиалов, до сих пор не было полноценного стратегического общения со всеми заинтересованными сторонами. Министр также отметил, что почте необходимо модернизироваться и идти в ногу со временем, хотя мерой тут не может являться только популярность у более молодого поколения, которые находят удобные цифровые альтернативы.
"У почтового отделения не только функция дикого капитализма - максимизация прибыли. У почты есть и очень важная социальная функция, которая связана с непрерывностью обслуживания", - сказал Бришкенс, добавив, что компании необходимо внедрить бизнес-подход, но этого нельзя делать за счет критически важных функций.
Как сообщалось, оборот Latvijas pasts в 2022 году составил 100,009 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году. Предприятие сработало с прибылью в 2,21 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.
Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг по всей Латвии. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, а также оказание коммерческих транспортных, экспресс-почтовых, платежных, пресс-услуг, розничных и филателистических услуг. Latvijas Pasts является полностью государственным предприятием, в котором работает около 2300 сотрудников.
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