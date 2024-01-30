Latvijas Pasts попала в крайне тяжелую финансовую ситуацию

Краузе-Чеботаре пояснила, что доходы Latvijas pasts сокращаются: так, к примеру, остановился транзитный поток, который был одним из основных источников дохода почты. Также с каждым годом значительно снижается популярность универсальных почтовых услуг, таких как отправка писем и подписка на прессу. В то же время растет давление с целью повышения заработной платы работникам.

Также Краузе-Чеботаре отметила, что Latvijas Pasts является не государственным учреждением, а принадлежащим государству предприятием, поэтому оно должно не выполнять социальные функции, а работать с прибылью или без убытков.

"Невозможно сократить количество средств или работников пропорционально уменьшению количества выписываемой прессы и писем. В результате Latvijas Pasts находится в тяжелом финансовом положении, потому что фактически без преобразования отделов и с сохранением физических отделов почта будет работать с убытками, что значит, что нам придется обращаться к государству и правительству и просить о дополнительном финансировании", - сказала Краузе-Чеботаре.