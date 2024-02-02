Экс-министр образования рассказала, почему отдала свою собаку

В прошлом году ходили слухи о том, что после развода с мужем бывший министр образования и науки Анита Муйжниеце якобы отвезла своего лабрадора в приют. Сейчас она рассказала, как было на самом деле.
"Я столько раз плакала из-за этого, что даже сейчас трудно говорить. Но ладно, расскажу, чтобы наконец это было сказано. Когда я ушла из дома мужа в Даугмале, я не была готова бросить собаку, поэтому Марси тоже переехала в Ригу. Поначалу все было хорошо - я не работала, вместе с кинологом мы учились гулять по городу, ездили на море, ходили в походы. Марси чувствовала себя хорошо в квартире.
Но когда дети стали ходить в школу, а я - на работу, собака чувствовала себя в квартире как в клетке.
Если бы я работала в офисе, я бы брала ее с собой, но я не могу брать собаку в школу! Стресс Марси был настолько велик, что мы поняли - это мука для животного. Могли бы продолжать в том же духе, я могла бы скрывать, что собаке тяжело, и показывать, как все хорошо, в красивых картинках в Instagram - тогда ни один защитник животных ни в чем меня бы не обвинил. Но Марси не могла жить в квартире!" - рассказала Муйжниеце журналу Ieva.
"Я обратилась за советом к Дануте, владелице приюта Mežavairogi, которую знаю давно. Я рассказала ей обо всем, что уже пробовала сделать, и Данута ответила: "Не плачь" - и очень логично и прагматично объяснила мне, что лучшее решение - поискать для собаки других хозяев.
Это было ужасно тяжелое, но лучшее решение,
за что я говорю Дануте огромное спасибо. Это была моя ответственность - я не хотела причинять собаке вред, чтобы она мучилась", - признается экс-министр.
Муйжниеце подчеркивает, что теперь Марси счастлива, для нее нашли новый дом, но сама она до сих пор "не может без слез смотреть на собак".
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