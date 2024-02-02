Экс-министр образования рассказала, почему отдала свою собаку

"Я столько раз плакала из-за этого, что даже сейчас трудно говорить. Но ладно, расскажу, чтобы наконец это было сказано. Когда я ушла из дома мужа в Даугмале, я не была готова бросить собаку, поэтому Марси тоже переехала в Ригу. Поначалу все было хорошо - я не работала, вместе с кинологом мы учились гулять по городу, ездили на море, ходили в походы. Марси чувствовала себя хорошо в квартире.

Если бы я работала в офисе, я бы брала ее с собой, но я не могу брать собаку в школу! Стресс Марси был настолько велик, что мы поняли - это мука для животного. Могли бы продолжать в том же духе, я могла бы скрывать, что собаке тяжело, и показывать, как все хорошо, в красивых картинках в Instagram - тогда ни один защитник животных ни в чем меня бы не обвинил. Но Марси не могла жить в квартире!" - рассказала Муйжниеце журналу Ieva.