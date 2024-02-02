Яичный кризис в России продолжается; импортные яйца до полок не дошли

Продукция Беларуси, Азербайджана и Турции не дошла до цепочек торговых сетей, так как эти яйца были отправлены на переработку, сообщают "Известия". В основном импортные яйца используются для производства кондитерских и других изделий.

После решения правительства отменить таможенный налог на яйца в Россию с начала декабря было ввезено 78 млн куриных яиц. Больше всего их ввезено из Беларуси (69 млн), еще 5,6 млн яиц завезено из Турции, а 4,2 млн - из Азербайджана. Вопреки ожиданиям поставки этих яиц не улучшили ситуацию с ценами на яйца.

"Безопасность поставок продуктов питания не улучшилась, и отрасль не обладает достаточной инвестиционной привлекательностью. Да, и ввоз яиц из-за рубежа с учетом логистики и динамики мировых цен не дешевле яиц российского производства. Не спасает даже отмененная таможенная пошлина", - поясняет заместитель руководителя Союза производителей и поставщиков пищевой продукции России Дмитрий Леонов.