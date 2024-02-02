Яичный кризис в России продолжается; импортные яйца до полок не дошли

До россиян так и не дошли импортные яйца, которые должны были остановить рост цен на этот продукт, который в 2023 году достиг 61,4%.
Продукция Беларуси, Азербайджана и Турции не дошла до цепочек торговых сетей, так как эти яйца были отправлены на переработку, сообщают "Известия". В основном импортные яйца используются для производства кондитерских и других изделий.
После решения правительства отменить таможенный налог на яйца в Россию с начала декабря было ввезено 78 млн куриных яиц. Больше всего их ввезено из Беларуси (69 млн), еще 5,6 млн яиц завезено из Турции, а 4,2 млн - из Азербайджана. Вопреки ожиданиям поставки этих яиц не улучшили ситуацию с ценами на яйца.
"Безопасность поставок продуктов питания не улучшилась, и отрасль не обладает достаточной инвестиционной привлекательностью. Да, и ввоз яиц из-за рубежа с учетом логистики и динамики мировых цен не дешевле яиц российского производства. Не спасает даже отмененная таможенная пошлина", - поясняет заместитель руководителя Союза производителей и поставщиков пищевой продукции России Дмитрий Леонов.
По его словам, зафиксировать цены на рынке помогло бы заключение долгосрочных контрактов между птицефабриками с федеральными торговыми сетями. Также Леонов сомневается, что цены на яйца вернутся на прежний уровень.
Импортные яйца не поступили в продажу и потому, что торговым сетям невыгодно связываться с иностранными поставщиками из-за проблем, связанных с расчетами, а также - неизвестно, в какой момент российское руководство решит возобновить таможенные пошлины.
Министерство сельского хозяйства России сообщило, что яйца из Азербайджана и Турции продолжают поступать на российский рынок. В 2023 году яйца в России стали дороже на 61,35%. Только в декабре цены на них выросли на 18,2%. Из-за этого яйца стали главным символом инфляции в России.
Владимир Путин был вынужден извиниться за рост цен. По его словам, "виновато в росте цен было правительство, которое вовремя не разрешило начать импорт яиц". Также Путин размышлял, что рост цен на яйца на самом деле является хорошим знаком, поскольку это свидетельствует о росте обеспеченности россиян, что позволяет людям больше покупать яйца.
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