Недобросовестные таксисты возле аэропорта "Рига". Что планируется изменить?

Пассажиры, которые прилетают в аэропорт "Рига" отмечают, что тарифы за поездку от аэропорта до центра очень разные. Можно заплатить и 20, и 60 евро, сообщает программа 360TV Ziņneši. Программа отправилась разбираться в ситуации.
В аэропорту "Рига" снова возникла проблема с такси. Как с головокружительными ценами, которые иногда взимают таксисты, так и со странной бизнес-моделью такси.
Объединениям компаний Baltic Taxi, X-Taxi и Taxi LV, у которых всего 60 автомобилей, выданы специальные лицензии, которые дают право забирать пассажиров в аэропорту на выходе.
Чтобы получить это специальное разрешение, необходимо выполнить несколько условий, например, автомобили не должны быть старше пяти лет, также существуют особые требования к качеству. Но и другие таксомоторные компании могут беспрепятственно встречать пассажиров в аэропорту, перевозя их за любую плату, какую только придумают. Если днем цены не такие головокружительные, то ближе к полуночи они могут удвоиться.
"Таксисты могут возить пассажиров в аэропорт, для этого им не нужна специальная лицензия. В лучшем случае им выдана лицензия Рижского региона, а не аэропорта "Рига". Бывают случаи, что пассажиров возят такси с лицензиями от других самоуправлений. Это серая зона, которая препятствует работе лицензированных такси, что не соответствует здравому смыслу. Тот хаос, который когда-то происходил в Старой Риге, теперь переместилось в аэропорт", - объясняет президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.
Представитель аэропорта говорит, что всем такси, в том числе без специальной лицензии, разрешено вести деятельность на территории аэропорта, но они должны располагаться дальше от входа.
"Чего они не могут делать, так это агрессивно предлагать свои услуги. На данный момент потолка для тарифов на такси в аэропорту нет", - поясняет представитель аэропорта Илзе Сална.
Для того, чтобы навести порядок в сферы такси, готовятся поправки в законодательство, предложения рассматриваются в Сейме.
Глава Ассоциации пассажирских перевозчиков скептически отнесся к предложению установить максимальный потолок тарифа. Пока непонятно, как часто цены будут пересматриваться и это не решит проблему обмана пассажиров.
"Такие максимальные потолки цен уже были, но не секрет, что у многих таксомоторных компаний были так называемые "турбины". И когда клиент садится, включается это устройство и вам приходится платить больше", - отметил Ошениекс.
Пассажиры не будут возражать против максимального тарифа, если он будет разумным. У аэропорта "Рига" есть предложение ввести систему ваучеров.
"Система будет очень простой - человек прилетает в Ригу, покупает конкретный ваучер и знает, что поездка по определенному маршруту обойдется ему в четко обозначенную сумму", - объясняет Илзе Сална.
Планируется, что ваучеры можно было бы приобрести перед поездкой, например, в аэропорту, на сайте или в приложении, и они имели бы фиксированную цену в каждой зоне. Если ввести фиксированную цену, тогда все такси будут вынуждены перевозить пассажиров за эту сумму. За последний год в аэропорт поступило 20 жалоб на работу такси. Также одним из решений мог бы стать так называемый "маршрутный автобус", у которого будет всего несколько остановок.
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