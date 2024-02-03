Недобросовестные таксисты возле аэропорта "Рига". Что планируется изменить?

Представитель аэропорта говорит, что всем такси, в том числе без специальной лицензии, разрешено вести деятельность на территории аэропорта, но они должны располагаться дальше от входа.

"Чего они не могут делать, так это агрессивно предлагать свои услуги. На данный момент потолка для тарифов на такси в аэропорту нет", - поясняет представитель аэропорта Илзе Сална.

Для того, чтобы навести порядок в сферы такси, готовятся поправки в законодательство, предложения рассматриваются в Сейме.

Глава Ассоциации пассажирских перевозчиков скептически отнесся к предложению установить максимальный потолок тарифа. Пока непонятно, как часто цены будут пересматриваться и это не решит проблему обмана пассажиров.

"Такие максимальные потолки цен уже были, но не секрет, что у многих таксомоторных компаний были так называемые "турбины". И когда клиент садится, включается это устройство и вам приходится платить больше", - отметил Ошениекс.

Пассажиры не будут возражать против максимального тарифа, если он будет разумным. У аэропорта "Рига" есть предложение ввести систему ваучеров.

"Система будет очень простой - человек прилетает в Ригу, покупает конкретный ваучер и знает, что поездка по определенному маршруту обойдется ему в четко обозначенную сумму", - объясняет Илзе Сална.

Планируется, что ваучеры можно было бы приобрести перед поездкой, например, в аэропорту, на сайте или в приложении, и они имели бы фиксированную цену в каждой зоне. Если ввести фиксированную цену, тогда все такси будут вынуждены перевозить пассажиров за эту сумму. За последний год в аэропорт поступило 20 жалоб на работу такси. Также одним из решений мог бы стать так называемый "маршрутный автобус", у которого будет всего несколько остановок.

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